Selin Boronkay Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİN BORONKAY KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Nisan.1974

Selin Boronkay kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Iş Kadını

Selin Boronkay doğum yeri : İstanbul

SELİN BORONKAY BİYOGRAFİSİ

İş kadını, Menajer

Selin Boronkay, 16 Nisan 1974 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Dedesi Macaristan'dan gelip Türkiye’ye yerleşmiş. Ortodoks-Rum vatandaşlarımızdan ünlü iş adamı olan Zoltan Boronkay’ın üç kızının ortancasıdır. Liseyi İstanbul’da bitirdikten sonra Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesinde ve Almanya’da işletme üzerine okuyup, Türkiye’ye döndü.

Bir süre aile şirketinde çalıştı, sonra Ajans açmaya karar verdi. Kendi işini kurdu. Demet Akalın'ın, Hayko Cepkin'in basın danışmanlığını yaptı.

AKUT’un üyesi olan Selin Boronkay, Oran Halkla İlişkiler, Toy Box Production, S Manegement, Pan Ajans ve Cess Nispet Ajans gibi kurumlarda halkla ilişkiler müdürü, koordinatör patron ya da yönetici sıfatlarıyla görev aldı. Yardıma muhtaç insanları ihtiyaç duydukları şeylerle buluşturmayı amaçlayan AİP (Acil İhtiyaç Projesi) faaliyetlerinin organizasyonunda bizzat yer almış ve bu projeye her türlü katkıda bulunmuştur.

Selin Boronkay, ünlü sanatçı ve mankenlere menajerlik yapmak güzellik yarışmaları, defileler, davet ve partiler düzenlemek, sanatçı ve manken organizasyonları düzenlemek gibi, birçok alanda hizmet sunmuştur.

2007 yılı Fashion TV tescilli güzellerini Türkiye’ye getiren Boronkay aynı zamanda dünyaca ünlü top modelleri de ülkemize getirerek onlarla program yapma başarısını göstermiştir. Boronkay’ın başında olduğu Pan Ajans, Heidi Klum, Eva Herzigova, Fernanda Tavares, Helena Christensen, Gisele Bündchen gibi dünyaca ünlü top modellerin Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir.

Dünyanın en büyük üç güzellik yarışmasından biri olan “Miss Earth”ün Türkiye haklarını da yine Boronkay’ın koordinatörü olduğu Pan Ajans satın almıştır.

Sahibi olduğu Oran Halkla İlişkiler adlı şirket eliyle Geleneksel Avşa Festivaline öncülük etmiştir. Selin Boronkay, Avşa Adasında bulunan Türkiye’nin en büyük diskosu Tanz Disko’nun halkla ilişkiler temsilciliğini de üstlenmiştir.

2010 yılından beri de Best Model yarışmasında birinci olan erkek modellerin menajerliğini yapmaktadır. Çağatay Ulusoy ve Furkan Palalı bunlardandır.

Selin Boronkay’ın 36 kedisi, beş köpeği, üç kaplumbağası var. Ona kalsa maymun falan da alacakmış.

Hiç evlenmeyen Selin Boronkay halen bekardır.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Çağatay Ulusoy, DJ Nuri Kösem ile Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş ve Cenk Eren'in de olduğu ünlü isimlerin bulunduğu 35 kişi arasında Selin Boronkay da vardır. 28 Ocak 2013 te adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştır.



2013 yılında ünlü isimler hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dava açıldı. 5 yıl süren mahkeme sonunda İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması 16 Mayıs 2018 tarihinde sonuçlandı ve Mahkeme Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Cenk Eren’e de, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme cezada artırım uygulayarak, 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada “iyi hal” indirimi de uygulayan mahkeme Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay’ın verilen cezaları onaması halinde ünlü isimler cezaevine girecek.

15 Mayıs 2019 tarihinde İstinaf Mahkemesi, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Selin Boronkay, Orçun Benli ve Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Daire, bu cezaları erteledi.