Selin Ciğerci asıl şimdi çıldıracak! Güzel manken ve oyuncundan Gökhan'ı 'Çıra' gibi yakacak mesaj! Üstelik Selin Ciğerci'yle halen mahkemelik!

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci ile 25 yaşındaki futbolcu eşi Gökhan Çıra, geçtiğimiz cuma günü Beykoz Adliyesi’nde 15 dakikada görülen dava ile anlaşma olarak 2019 yılından beri sürdürdükleri evliliklerini noktaladı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanmanın ardından evliyken Gökhan Çıra'ya mesaj attığı iddiasıyla Selin Ciğerci'nin mahkemelik olduğu oyunculuğun yanı sıra modellikte yapan Özlem Parlu yine ortalığı karıştıracak bir hamlede bulundu.

"DOĞRU YOLU BULMUŞSUN"

Sosyal medya hesabından Ciğerci'den yeni boşanan Çıra'ya attığı mesajı yayınlayan Parlu, gören herkesin şaşırmasına neden oldu. Parlu, "Hoş çocuksun doğru yolu bulmuşsun, zamanında demiştim sana" mesajını Çıra'ya göndererek sosyal medyadan yayınladı.

Ardından Parlu, "Ay şimdi sen engellendin ya ne yerler yandı" paylaşımı yapmasıyla Çıra tarafından engellenmiş olabileceği iddiaları ortaya çıktı.

Özlem Parlu ile mahkemesi süren Selin Ciğerci'nin bu olay karşısında nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

"SEVGİMİZİ KORUYARAK AYRILDIK"

Öte yandan boşanma sonrası çift ortak bir açıklama yaparak “Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdiği bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

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