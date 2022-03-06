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Selin Ciğerci asker yareni oldu! Saçı sakalı giden Gökhan Çıra, Şafak Sezer'e benzetildi!

Selin Ciğerci ile ikinci kez evlenmeye hazırlanan Gökhan Çıra, askere gitti. Saç ve sakalını kestiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gökhan Çıra Şafak Sezer'e benzetildi.

Selin Ciğerci asker yareni oldu! Saçı sakalı giden Gökhan Çıra, Şafak Sezer'e benzetildi!

2019 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikilisi ayrılapa dayanamamış ve tekrar birleşme kararı almıştı. İki kez dünyaevine girmeye hazırlanan çift mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. 

ASKERE UĞURLADI

Selin Ciğerci yeniden evlenmeyi düşündüğü Gökhan Çıra'yı askere uğurladı. Selin Ciğerci, "Kalbimi Mamak'a bırakıp döneceğim İstanbul'a ama çok gurur verici bir duygu insanın sevgilisini vatani göreve teslim etmesi" dedi.

Selin Ciğerci asker yareni oldu! Saçı sakalı giden Gökhan Çıra, Şafak Sezer'e benzetildi!

Gökhan Çıra'yı gören takipçiler tanımakta güçlük çekerken, Şafak Sezer'e benzettiklerini belirtti.

Selin Ciğerci asker yareni oldu! Saçı sakalı giden Gökhan Çıra, Şafak Sezer'e benzetildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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