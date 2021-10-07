Selin Ciğerci biten evliliğinden gözyaşları içinde bahsetti! Gökhan Çıra hakkında söyledikleri bomba etkisi yarattı! "Gökhan'la bir daha evlenmem"

2019 yılında hayatını birleştirdiği Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Selin Ciğerci Show TV'de yayınlanan Bir Başka Güzel yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Programda biten evliliğinden bahseden Ciğerci gözyaşlarına hakim olamadı.

"DOĞRU KARAR VERDİK"

Gökhan Çıra ile bir daha asla evlenmeyeceğini söyleyen Ciğerci, "Boşandıktan sonra onun hayatına uzaktan bakınca doğru kararı verdiğimizi düşündüm" demesiyle dikkatleri üzerine çekti.

"SEVEREK BOŞANDIM"

Sunucu Esra Eron'un "Mantık evliliği mi aşk evliliği mi?" sorusuna duygusal bir insan olduğunu ve aşkı seçtiğini söyleyen Ciğerci, Gökhan Çıra ile de severek boşandığını itiraf etti.

Evliliğini reklam yapmadığını söyleyen Ciğerci, "Reklam olsun diye boşanıp evleri ayırarak niye masraf yapalım ki" dedi. Konuşurken eski günlerini hatırlayan Ciğerci, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

EVLİLİKTE MANTIK ARAMIYOR

Evlilikte maddiyatı önemsemediğini dile getiren Selin Ciğerci, "Benim için mantık ve para geri planda. İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim" şeklinde konuştu.