Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'dan boşanır boşanmaz ilk hamlesiyle dikkat çekti! Aralarındaki mal paylaşımının detayları da ortaya çıktı!

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve 25 yaşındaki eski futbolcu Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi'nde yaklaşık 15 dakika süren bir duruşmanın sonunda anlaşmalı olarak boşandı. Birbirlerine olan sevgilerinden her fırsatta bahseden çift, duruşma sonrası ayrı ayrı araçlara binerek uzaklaştı. Ciğerci, adliyeden ayrıldıktan hemen sonra Instagram'da Selin Ciğerci Çıra olan adını Selin Ciğerci olarak değiştirmesi de gözlerden kaçmadı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, Instagram hesaplarında birbiriyle olan tüm fotoğrafları da sildi.

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLEMEYİZ"

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanmanın hemen ardından sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaparak "Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.” sözlerine yer verdi.

İkilinin Bodrum'daki iki evini bölüşeceği ve kozmetik şirketindeki ortaklığına devam edecekleri öğrenilirken Gökhan Çıra'nın 120 milyon TL alacağı iddiasının ise doğru olmadığı söylendi.. Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

ARAÇLAR 11 MİLYON DEĞERİNDE

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

Rolls-Royce: 4.5 milyon TL