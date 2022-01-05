Selin Ciğerci ile barışarak yeniden aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra o sözlerle ihaneti kabul etti! "Çok üzgünüm ki..." Geçtiğimiz yıl ani bir kararla boşanan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci tekrar bir araya geldi. Bir süre önce bir partide samimi şekilde yakalanan eski karı-koca barıştıklarını sosyal medyadan duyururken Gökhan Çıra'nın yaptığı ihaneti kabul etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

1 6 2019 yılında evlenen ve 2021'de boşanma kararı alarak herkesi şaşkına uğratan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikili işlerini de ayırmaya karar vermiş ancak daha sonra birlikte bir mekanda yakalanmıştı.