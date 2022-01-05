Selin Ciğerci ile barışarak yeniden aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra o sözlerle ihaneti kabul etti! "Çok üzgünüm ki..."
Selin Ciğerci ile barışarak yeniden aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra o sözlerle ihaneti kabul etti! "Çok üzgünüm ki..."
Geçtiğimiz yıl ani bir kararla boşanan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci tekrar bir araya geldi. Bir süre önce bir partide samimi şekilde yakalanan eski karı-koca barıştıklarını sosyal medyadan duyururken Gökhan Çıra'nın yaptığı ihaneti kabul etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.