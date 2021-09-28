Selin Ciğerci ile yollarını ayıran Gökhan Çıra her şeyi itiraf etti! "Verdiğim bir sözü tutamadım"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın sürpriz boşanması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ayrılıklarında ihanet iddiaları ortaya atılsa da iki isim tarafından yalanlanmıştı. Gökhan Çıra boşanma sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Tanışmalarının çok eskiye dayandığını açıklayan Gökhan Çıra, "Selin'i tanıdığımda Instagram'daki takipçisi benden azdı. Çok eski tanışıyoruz. Çok şey atlattık. Herkese karşı dik durduk" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YOK"

Basına yansıyan ihanet iddiaları hakkında konuşan Çıra, "Beni her gün başka biriyle yazdılar. Yakın arkadaşımın arkadaşına selam verdim, onunla yazdılar. Yakın dostuma selam verdim, onunla yazdılar. Ben kendimi, Selin de beni bildiği için üçüncü şahıslar yok" açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR ŞEYİ YOKTU"

Mal paylaşımı hakkında konuşan Çıra, "Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu. Benim de yoktu ama çok şükür profesyonel futbolcuydum. Selin'in ne işi vardı, ne güzellik merkezi. Bizim insanımız bilmeden dışarıdan konuşmayı çok seviyor..." dedi.

Her şeyi birlikte yaptıklarını belirten Çıra, "Şirketimizde Selin ön planda, ben arka plandaydım. Boşanırken kimse bir şey istemedi, ne varsa birlikte bölüştük. Mal paylaşımı beş dakika sürdü. Yanımızda 200'den fazla çalışan insan var. Herkesin bilmesi gereken şey; bu işe başlarken onun da bir şeyi yoktu, benim de yoktu" diyerek konuya açıklık getirdi.

"ÇOCUK SÖZÜNÜ TUTAMADIM"

Selin Ciğerci ile birlikte hayattan tek istedikleri şeyin çocuk olduğunu söyleyen Gökhan Çıra, "Hayatım boyunca Selin'e verdiğim her sözü tuttum. Bir tek çocuk sözümü tutamadım. Demek ki Allah istemedim, vardır bunda da bir hayır" şeklinde konuştu.