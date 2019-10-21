Selin Ciğerci kına öncesi yapılan gelin hamamında oryantal oynattı

Aylar önce düğün mekanını duyuran Selin Ciğerci, sık sık sosyal medyadan hazırlık sürecine ilişkin detayları paylaşıyor. Ciğerci son olarak gelin hamamında oryantal oynattığı anları yayınladı.

Düğününe bir hafta kalan Ciğerci kına gecesi öncesi gelin hamamı yaptı. Ünlü fenomen kına öncesi yapılan gelin hamamında oryantal oynattı. Oryantalle karşılıklı kurtlarını döken Ciğerci, oryantale para taktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.