Selin Ciğerci taşıyıcı anne ile bebek sahibi olacak

Selin Ciğerci ile ilgili magazin gündemini uzun süre konuşturacak bir haber ortaya atıldı.

Ciğerci, şimdi de anne olmaya hazırlanıyor.

Selin Ciğerci, bebek sahibi olmak için Kıbrıs’a gidiyor.

Ciğerci burada taşıyıcı anne yöntemiyle evlat sahibi olacak.

Ciğerci'nin taşıyıcı anneye 150 bin lira ödeyeceği iddia edildi.

Selin Ciğerci'nin anne olacağı haberini duyan hayranları, sosyal medyadan tebrik mesajlar yazdı.

Ciğerci, paylaştığı gönderide güzel mesajları için hayranlarına teşekkür etti.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi.

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci’nin eski adı Okan’dı. DJ’lik yaparak hayatını sürdüren Selin Ciğerci’nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibidir. Verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirmek istediğini ve babasının ailesinin bunu istemediğini belirten Selin Ciğerci ameliyat parasını annesinden aldığı harçlıklar ile gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Son dönemin fenomen isimlerinden Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen Selin Ciğerci bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti.

Demet Akalın ile yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren Selin Ciğerci, 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı. Selin Ciğerci'ye ilk şarkısında Ebru Polat eşlik etti.

Evlilik teklifi videoları uzun süre konuşulan ikili, 2019 ekim ayında evlenecek. 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekti.