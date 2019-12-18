Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı?

Selin Ciğerci ile geçtiğimiz aylarda evlenen futbolcu Gökhan Çıra Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile Tuzlaspor maçında Fernando Muslera tartıştı. Tartışmalardan sonra ise ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Gökhan Çıra ile eşi Selin Ciğerci askerlik arkadaşı.

GÜNDEM YARATAN İDDİA

Yaşanan tartışma sonrası Twitter’da trend olan Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kısa sürede Twitter’da trend olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın asker arkadaşı olduğu iddia edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ilginç durum hakkındaki düşüncülerini Twitter hesaplarından paylaştı. Atılan tweetlerin ardından arama motoru Google’a Selin Ciğerci yazıldığında ilk olarak askerlik kelimesi çıktı.

“BENİ SAKIN EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN”

Eşiyle Twitter’da gündem olan Gökhan Çıra, yayınladığı videosunda şu sözlerle sitem etti: “Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim’i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray’ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun.”