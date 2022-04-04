Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra şimdi yandı! MSB inceleme başlattı

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yine gündemin baş sıralarında oldu. Selin Ciğerci'nin boşanıp sevgili olduğu eski futbolcu Gökhan Çıra Ankara Mamak'ta bedelli askerlik yaptı. Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'yı konvoyla kışladan alma görüntüleri gündeme oturdu. İkili ayrıcalık görmediklerini açıkladı fakat Milli Savunma Bakanlığı (MSB) görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

TSK GEREĞİNİN YAPILACAĞINI AÇIKLADI

Eski futbolcu Gökhan Çıra, bedelli askerlik yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle gündeme gelince tepkilerin odağı oldu. Hem Selin Ciğerci hem de Gökhan Çıra ayrı ayrı açıklama yaptı. Gündem olan görüntülerin ortaya çıkmasıyla, TSK gereğinin yapılacağını açıkladı.

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