Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın nikah şahidi Demet Akalın oldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile sevgilisi Gökhan Çıra, dünya evine girdi. İstanbul’da lüks bir otelde düzenlenen düğüne çok sayıda davetli katıldı.

40 kilo ağırlığında göz kamaştıran bir gelinlik giyen Ciğerci, “5 senedir bu anı bekliyordum.

Bir çok insan farklı şeyler düşünüyor ilişkimiz hakkında. Ama onların ne dedikleri hiç umurumda değil” dedi. Futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile iki yıldır birlikte olan Selin Ciğerci, 28 Ekim Pazartesi akşamı gerçekleşen düğünle evlendi. Selin Ciğerci düğünden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

NİKAH ŞAHİDİ DEMET AKALIN

Ciğerci’nin nikah şahitliğini ise Demet Akalın yaptı. Selin Ciğerci görkemli gelinliğiyle de göz kamaştırdı. Davet öncesi basın mensuplarıyla konuşan ünlü fenomen, gelinliğinin ağırlığının 40 kilo olduğunu söyledi. Nikah sırasında kısa bir konuşma yapan Ciğerci, “5 senedir bu anı bekliyorum. Yoklukta hastalıkta hep yanımda olan. Bir çok insan farklı şeyler düşünüyor ilişkimiz hakkında. Ama onların ne dedikleri hiç umurumda değil. Hayatımın en anlamlı ‘Evet’ini söylüyorum. Evet” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Selin Ciğerci’nin düğününe yakın dostu Demet Akalın da eski eşi Okan Kurt’la birlikte katıldı. Alişan ve eşi Buse Varol, Işın Karaca gibi ünlü isimler de Ciğerci’yi yalnız bırakmadı. Ciğerci düğün öncesinde arkadaşlarıyla gelin odasında da bir eğlence düzenledi. Selin Ciğerci o anları ‘Her şey rüya gibi’ notuyla paylaştı.