Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Ünlü fenomen Selin Ciğerci anne olmak için hazırlıklara başladıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Taşıyıcı anne yöntemi ile 9 ay sonra ikiz bebek sahibi olacağını duyuran Ciğerci'nin paylaşımının ardından takipçileri Taşıyıcı anne nedir? Taşıyıcı anne nasıl olunur? sorularını araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak bebek sahibi olmak istediğini sürekli dile getiren Ciğerci müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

''UYKUSUZ GECELERİN HEYECANI BAŞLADI''

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüldü Ciğerci paylaşımında, "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı” dedi.

ANNE ADAYI FOTOSU

Selin Ciğerci daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da, "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın, seneye evladımızı kucağımıza alalım" diye konuştu.

İKİZ BEBEK BEKLİYOR

Ardından Instagram hesabından konuyla ilgili bir video yayınlayan Ciğerci, "Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum. Keşke sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı, doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci.

Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

TAŞIYICI ANNE NEDİR?

Türkiye’de binlerce kadın doğuştan rahmi olmadığı için ya da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle anne olamıyor. Son yıllarda, farklı nedenlerle çocuk sahibi olamayan bazı çiftler taşıyıcı anneliği tercih ediyor. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyon oluşturuluyor. Bu embriyonlar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

Türkiye’de yasak olduğu için bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenler, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan, Amerika ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Kıbrıs da başvurulan yerler arasında. Anne-baba adayları, paket fiyat uygulayan Türkiye’deki ajanslar aracılığıyla ‘sağlık turizmi’ adı altında bu ülkelere gidiyor.

YAŞ ARALIĞI 20-49 OLMALI

Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre adaylar arasından taşıyıcı anneyi seçen çiftler, işlemden önce onunla tanışıyor. Doğum gerçekleştikten sonra aile çocuğu Türkiye’ye getirerek nüfusuna geçiriyor. Taraflar doğumdan sonra birbirleriyle bir daha görüşmüyor.

Son yıllarda ünlülerin de tercih etmesiyle gündeme gelen bu yöntem, Türkiye’de yüzlerce kadının umut kapısı oldu. Yasak olmasına rağmen internet siteleri ve sosyal medyada aracılığıyla ‘taşıyıcı anne pazarı’ oluştu. Yüzlerce kişi, taşıyıcı anne olmak veya taşıyıcı anne bulmak için buralara ilan veriyor. Adaylar arasında atanamayan öğretmenden Türkiye’de yaşayan yabancılara kadar her kesimden kadın bulunuyor. Yaşları 20-49 arasında değişiyor, 3 çocuk sahibi olan da, daha önce taşıyıcı annelik yapan da var. İstedikleri ücret ise 150 ile 300 bin lira arasında değişiyor.

‘GENLERİMİ TAŞIMAYACAK’

Taşıyıcı annelik, internetin her eve girmesiyle devasa bir sektör haline gelmiş durumda. Taşıyıcı anne olmak için internete ilan veren K., eşinden ayrıldığını, İzmir’de yaşadığını belirtiyor. 1 çocuk annesi K., maddi sıkıntılar nedeniyle bu yönteme başvurmuş. Birkaç kez yasadışı şekilde yapma yönünde teklif geldiğini belirten K., hukuki sorunla karşılaşmamak için teklifleri kabul etmediğini anlattı. Bebeğin kendi genlerini taşımayacağı için doğumdan sonra aileye vermekte sorun yaşamayacağını kaydeden K., bunun için 150 bin TL ücret talep ediyor.

TAŞIYICI ANNE NASIL OLUNUR?

Taşıyıcı anne olmak; bebeğin rahminizde kaldığı süre boyunca bütün denetimleri kabul etmeniz gereken ve rahminizdeki bebeğe karşı sorumlu olduğunuzu unutmamanız gereken bir dönem olduğu için oldukça zor şartlar ortaya koyar.

Bebeğe rahmini kiralayan kişinin kesinlikle bu işi gönüllü olarak yapması gereklidir. Para almadan değil; gönüllü olarak bunun için sunduğunuz beyanı kabul etmesi gereklidir.

Hamile kalacak kişinin bütün tahlilleri yaptırması ve ilerde bebeğe zarar verebilecek hiçbir hastalığı, bağımlılığı olmaması gereklidir.

Taşıyıcı annenin en son ne zaman gebe kaldığı, ne zaman kürtaj olduğu gibi konulara doğru bilgiler vermesi bebeğin hayatı için önem arz eder.

Taşıyıcı anne olacak kişinin rutin kontroller geçirmesi önemlidir. Taşıyıcı annenin psikolojik olarak bu sürece hazır olması önemlidir.

TAŞIYICI ANNELİK GÜNAH MI?

Evli bir çift doğal yoldan çocuk sahibi olamıyorsa, evlilik devam ederken aşılama - tüp bebek, suni tohumlama - yoluyla çocuk sahibi olabilirler.



Evli bir çiftten alınan sperm ve yumurtanın döllendirilip, eşe nakli dinen sakıncalı değildir.

Ancak gerekçe ne olursa olsun evli bir çiftten alınan sperm ve yumurtanın dışarıda döllendirildikten sonra üçüncü bir kişiye aşılanması dinen caiz olmaz.

Taşıyıcı annelik hem nesep karşılığı, hem ileride meydana gelecek psikolojik, sosyolojik bir çok sakıncadan dolayı uygun görülmemiştir.

Bir annenin yumurtasından döllenmiş ancak başka bir kadının rahminde gelişmiş olan bir doğumun ileride ciddi psikolojik travmalar oluşturacağını herkes görebilir.

Normal şartlarda evlat sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olmaları için tedavi olmalarında da dinen hiçbir engel yoktur.