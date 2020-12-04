Selin Ciğerci, 'Söylemezsem Olmaz' da kendisi ve eşi hakkında itibar zedeleyici ve iftira niteliğinde yayınlar yaptıkları gerekçesiyle program sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile programa konuk olarak katılan Deniz Akkaya’ya tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasında bomba etkisi yaratan ve günlerce hakkında çeşitli iddialar atılan Selin Ciğerci sonunda hamlesini yaptı.

Ciğerci, eşinin kendisini aldattığını kendisinin de eşini aldattığını hatta hırsızlık yaptığına dair asılsız söylemlerde bulunarak onur ve itibarına saldırıda bulunduğunu ifade ederek dilekçesini savcılığa sundu.

Ciğerci’nin avukatı Şeyda Yıldırım, “Selin Ciğerci, maalesef davalılar tarafından korkunç bir saldırıya maruz kalmıştır" iddialarında bulundu.

"DENİZ AKKAYA HAKKINDA RLAMA HAPSİ TALEP EDİLDİ"

Ciğerci’nin avukatı, "Daha önce de gerek Gökhan Çıra ile olan evliliğiyle, gerekse cinsiyet değiştirme ve anne olamaması ile ilgili Deniz Akkaya tarafından basın yoluyla saldırıya maruz kalan Selin Ciğerci, 3 ay korunma talep etmişti. Ancak Deniz Akkaya, bu programdaki konuşmalarıyla tedbir kararını ihlal etmiş ve kendisi hakkında zorlama hapsi talebinde bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

500 BİN LİRA TAZMİNAT DAVASI!

Avukat, "Davalıların Selin Ciğerci’yi hedef alan, haksız ve hukuka aykırı sarf ettiği küçültücü, incitici, aşağılayıcı açıklamaları nedeniyle 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz" diye sözlerini tamamladı.