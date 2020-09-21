21 Eylül 2020 tarihli ve 31251 sayılı Resmi GazeteCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları o manşet için suç duyurusunda bulunduÜmitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Müge Anlı sır perdesini aralıyorGalatasaray'da orta sahaya Seri ve Khedira düşünülüyor!21 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?21 Eylül On numara çekilişi saat kaçta? On numara nasıl oynanır?Bakan Albayrak'tan yüz yüze eğitim kutlamasıHaftalık burç yorumu 21-27 Eylül 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıBilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandıBingöl’de 92 köye yeni asfalt
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Selin Ciğerci'den uzaktan eğitim kampanyasına destek!

Selin Ciğerci'den uzaktan eğitim kampanyasına destek!

Deniz Akkaya ile son dönemde yaşadığı taşıyıcı annelik gerilimi ile gündeme gelen Selin Ciğerci Tv8'deki uzaktan eğitim kampanyasına destek verdi.

Selin Ciğerci'den uzaktan eğitim kampanyasına destek!

Ünlü fenomen Selin Ciğerci Acun Ilıcalı'nın başlattığı uzaktan eğitim kampanyasına verdiği destekle dikkat çekti.

Selin Ciğerci'den uzaktan eğitim kampanyasına destek!
Taşıyıcı anne olmak istediği için Deniz Akkaya tarafından sert eleştirilere maruz kalan Selin Ciğerci geçtiğimiz hafta bu konuyla gündemdeydi. Selin Ciğerci bu hafta ise yaptığı yardımla dikkat çekti.

Selin Ciğerci'den uzaktan eğitim kampanyasına destek!

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, Acun Ilıcalı’nın başlattığı uzaktan eğitim kampanyasına 200 bin TL bağışladı.

Ciğerci, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşme halinde olduğunu ve önümüzdeki yıl bir okul yaptıracağını açıkladı. Ciğerci açıklamasında "Allah izin verirse Kız meslek lisesi" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT