Selin Ciğerci'nin 15 saniyelik videosu servet değerinde! Duyan bu parayı kazandığına inanamıyor

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci'nin tanıtımlardan kazandığı paralar dudak uçuklattı! Tüm detaylar haberimizde.

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Selin Ciğerci'nin 15 saniyelik videosu servet değerinde! Duyan bu parayı kazandığına inanamıyor

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Selin Ciğerci'nin yaptığı kısa tanıtım videolarından kazandığı paralar herkesi şaşırttı. İşte Selin Ciğerci'nin reklamlardan kazandığı paralar!

SELİN CİĞERCİ'NİN REKLAM ÜCRETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Kadir Doğulu'nun görüntülerindeki kişi olduğu iddia edilen ancak bunu yalanlayan Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde Ala Tokel'in Youtube programına konuk oldu. Tokel, Ciğerci'ye attığı story reklamlarından ne kadar para kazandığını sordu. Selin Ciğerci tanıtımını yaptığı ürüne göre değiştiğini, butik ve takıcılardan az aldığını ama markaya göre değiştiğini, kendi işini yaptığı için esnaf olarak ilerlediğini, eskisi kadar link atmadığını söyledi. Ciğerci, artık yorulduğunu, haline şükrettiğini ama bazen sıkıldığını, reklamları aynı güne topladığını, kılık kıyafet değiştirdiğini, sabah nevresim takımı reklamı yaptığını sonra başka bir şeyin reklamını çektiğini ve evden anca 2 buçukta çıkabildiğini söyledi. Ala Tokel'in bir storyden 40 bin TL almasının bir bedeli var demek ki demesinin üzerine Selin Ciğerci bazen 150 bin TL aldığını da söyledi. Ciğerci'nin reklamlardan aldığı bu ücretler herkesin dudağını uçuklattı. Gökhan Çıra ile evlilikleri bittikten sonra Çıra'nın bir bebek fotoğrafı paylaşarak;' Küçük dünyama hoş geldin prenses. Elim ayağım titriyor. Seni çok seven baban var. Sana çok aşık oldum. Hayatım sana feda olsun, hayırlı evlat olursun inşallah. Sağlıklı mutlu büyüyelim canım kızım.' paylaşımı herkesi şaşırtmıştı. Selin Ciğerci de iddiaları doğrulamış ve boşanmadan önce çocuk sahiplendiklerini söylemişti. 

Selin Ciğerci'nin Sosyal Medyadan Kazandığı Yüksek Rakamlar

Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiliyi yalanladı. İlk kez 2019 senesinde evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci bir süre sonra ayrılmış ve sonrasında 16 Mayıs tarihinde tekrar nikah masasına oturmuştu. İkinci evliliklerini de bitiren ikili ayrılık haberini sosyal medyadan paylaştı. Ciğerci ayrılığı şu paylaşımla duyurmuştu; 'Evlilik, eş olmak, aile kurmak sevdiğim değerler. İki kere denedik ama olmadı. İki tarafın da duygusal ruh haline göre saygı ile yaklaşıp saygıyla davranın. Adli tatil bittiği zaman Eylül ayında işlemler sona erecek. Hayat devam ediyor.' Sosyal medya hesabından ayrılık haberi paylaşan Gökhan Çıra da Selin Ciğerci ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, hayatları boyu birbirlerinin dostu ve arkadaşı olarak kalacaklarını belirten bir mesaj yayınlamıştı. Gökhan Çıra geçtiğimiz günlerde tekrar evlilik kararı aldığını duyurdu. Bebek haberi ile ilgili paylaşım yapan Gökhan Çıra arkasından Selin Ciğerci pes diyerek bir paylaşımda bulundu. Ancak bebek adına açılan sosyal medya hesabını Selin Ciğerci'nin de takip ediyor olması takipçilerinin de kafasını karıştırdı. Konu ile ilgili Seren Serengil ve Deniz Akkaya da paylaşımlarda bulunarak Selin Ciğerci'yi eleştirdi. Bu paylaşımlar sonrasında Selin Ciğerci de açıklama yaptı ve evli oldukları sürede başvuru yaptıklarını, Gökhan Çıra ile barışmayacaklarını ancak istediği zaman gelip çocuğu görüp bakabileceğini ancak çocuğun kendisinde kalacağını söyledi. Selin Ciğerci yurt dışından evlat edindiklerini, odasının hazır olduğunu ve bebeğin 3 aylık olduğunu söyledi. İkilinin paylaşımları sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir açıklamada bulundu ve Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın Bakanlıkta olan bir başvurularının olmadığını söyledi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra hayatının değiştiğini sık sık dile getiren Selin Ciğerci babasına ilk bu konuyu söylediği zaman babasının kendisini kovduğunu ve hayatta o süreçte yalnız kalıp neler yaşadığını da sık sık anlatıyor. Selin Ciğerci kendisiyle o süreçte kavga ettiğini, babasının kendisini evin bereketini kaçırdığı iddiasıyla evden kovduğunu söyledi. Ailesiyle arası şu an iyi olan Ciğerci'nin annesi Kastamonu, babası Konyalı. Selin Ciğerci ise 38 yaşında. 

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