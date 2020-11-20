"Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Seren Serengil bugün gerçekleşen yayında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atmıştı. İddiaların taraflarından olan sunucu Melisa Emirbayer sessizliğini bozdu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan ve tartışılan çifti Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında ortaya atılan aldatma iddiasının ardından pes dedirten gerçekler ortaya çıktı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'nın sunucu Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığını öğrenince ortalığı ayağa kaldırmış ve genç kadının evine basarak bıçakla tehdit etmişti.

Hatta Ciğerci'nin eski Survivor yarışmacısını 'Suratına kezzap atarım' diyerek tehdit ettiği de iddialar arasındaydı.

Bu iddiaların ardından Selin Ciğerci eşi ile birlikte tatile çıktı ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Olayın taraflarından olan Melisa Emirbayer ise sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Emirbayer'in o açıklaması;