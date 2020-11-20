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Selin Ciğerci'nin bıçak çektiği iddia edilen Melisa Emirbayer'den şok açıklama: "Her şey gerçek!"

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Selin Ciğerci'nin Melisa Emirbayer'i tehdit edip bıçak çektiği iddialarına Melisa Emirbayer'den açıklama geldi. Emirbayer yaptığı açıklamada: " Söylenen her şey doğrudu" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci'nin bıçak çektiği iddia edilen Melisa Emirbayer'den şok açıklama: "Her şey gerçek!"

"Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Seren Serengil bugün gerçekleşen yayında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atmıştı. İddiaların taraflarından olan sunucu Melisa Emirbayer sessizliğini bozdu. 

Selin Ciğerci'nin bıçak çektiği iddia edilen Melisa Emirbayer'den şok açıklama: "Her şey gerçek!"

Sosyal medyanın en çok konuşulan ve tartışılan çifti Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında ortaya atılan aldatma iddiasının ardından pes dedirten gerçekler ortaya çıktı. 

Selin Ciğerci'nin bıçak çektiği iddia edilen Melisa Emirbayer'den şok açıklama: "Her şey gerçek!"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'nın sunucu Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığını öğrenince ortalığı ayağa kaldırmış ve genç kadının evine basarak bıçakla tehdit etmişti.

Selin Ciğerci'nin bıçak çektiği iddia edilen Melisa Emirbayer'den şok açıklama: "Her şey gerçek!"

Hatta Ciğerci'nin eski Survivor yarışmacısını 'Suratına kezzap atarım' diyerek tehdit ettiği de iddialar arasındaydı.

Selin Ciğerci'nin bıçak çektiği iddia edilen Melisa Emirbayer'den şok açıklama: "Her şey gerçek!"

Bu iddiaların ardından Selin Ciğerci eşi ile birlikte tatile çıktı ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Selin Ciğerci'nin bıçak çektiği iddia edilen Melisa Emirbayer'den şok açıklama: "Her şey gerçek!"

Olayın taraflarından olan Melisa Emirbayer ise sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Emirbayer'in o açıklaması;

Selin Ciğerci'nin bıçak çektiği iddia edilen Melisa Emirbayer'den şok açıklama: "Her şey gerçek!"

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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