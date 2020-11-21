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  3. Selin Ciğerci'nin göz yaşları sel oldu! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

Selin Ciğerci'nin göz yaşları sel oldu! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

Fenomen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüş ve ihanetin taraflarından olduğu iddia edilen Melisa Emirbayer'in Ciğerci hakkında söylemleri büyük ses getirmişti. O iddialarla ilgili Selin Cİğerci'den açıklama geldi. Ciğerci açıklamayı yaparken göz yaşlarını tutamadı.

Selin Ciğerci'nin göz yaşları sel oldu! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı. Ciğerci o iddialara karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ciğerci o anlarda göz yaşlarına hakim olamadı. 

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Geçtiğimiz gün Seren Serengil'in ortaya attığı bir iddia sosyal medyayı salladı. Seren Serengil'in iddiasına göre sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, Ciğerci'yi eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldattı.

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Aldatma iddiası sıcaklığını korurken Serengil'in ortaya attığı başka bir iddia duyanları şok etti. İddialara göre Selin Ciğerci eşinin Melisa Emirbayer ile olan ilişkisini duyunca ünlü sunucunun evini basarak bıçakla tehdit etti.

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Bu iddialara Ciğerci ve eşinden cevap gelmezken Melisa Emirbayer sosyal medya hesabından iddiaların doğru olduğunu ve Selin Ciğerci tarafından tehdit edildiğini itiraf etti.

Ciğerci üst üste gelen suçlamaların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ciğerci yaptığı açıklamalar sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

Selin Ciğerci'nin göz yaşları sel oldu! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

Ciğerci'nin açıklamasının ardından eş, Gökhan Çıra'da Selin Ciğerci ile olan bir fotoğrafını paylaşarak eşine destek olduğunu ifade etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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