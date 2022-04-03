Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra’ya askerde ayrımcılık yapıldı iddiası! Gökhan Çıra o iddialara cevap verdi: “Ailemle bile görüştürülmedim”

Gökhan Çıra kısa dönem askerlik yapmıştı. Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra hakkında bir iddia ortaya atıldı. Twitter’da gündem olan iddiaya göre Gökhan Çıra’ya askerde ayrımcılık yapıldı. Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından bu iddialara yanıt verdi. İddialara göre tezkere günü Selin Ciğerci, sevgilisini almaya kışlaya 4 araçtan oluşan konvoyla giriş yaptı.

“HASTA HALİMLE BEKLETİLDİĞİM BİLE OLDU”

Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Gökhan Çıra, "'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" ifadelerini kullandı.

“AİLEMLE HİÇ GÖRÜŞTÜRÜLMEDİM”

Askerde kendisine hiçbir ayrımcılık yapılmadığını söyleyen Çıra "Ben hiçbir surette ayrıcalıklı muamele görmedim ama görenler var mıydı diye sorarsanız eğer evet vardı. Mesela ben süreç boyunca ailemle hiç görüştürülmedim, komutan odasında eşimle dostumla oturup çay da içmedim” dedi.

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