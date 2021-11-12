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Selin Ciğerci'nin sevgilisi kim? Tolga Kulakçı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla magazin gündeminde yer edinen Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Selin Ciğerci'nin sevgilisi kim? Tolga Kulakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Selin Ciğerci'nin sevgilisi kim? Tolga Kulakçı kimdir, nereli, kaç yaşında?

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, bomba aşkı patlattı. Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra bir basketbolcuyla ismi anılan Selin Ciğerci'nin gerçek aşkı ortaya çıktı. Peki Selin Ciğerci'nin sevgilisi kim? Tolga Kulakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

SELİN CİĞERCİ'NİN SEVGİLİSİ KİM? TOLGA KULAKÇI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, bomba aşkı patlattı. Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıkladı. 

1.93 boyunda olan Tolga Kulakçı aslen İzmitli. 1992  yılında doğan Tolga Kulakçı gerçekte mankenlik yapan ve şöhret olma peşinde koşan bir isim. Tolga Kulakçı, podyumlarda zaman zaman iç çamaşırı defilelerinde boy gösteriyor. Ayrıca Kulakçı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programına da katılmıştı.

Selin Ciğerci'nin sevgilisi kim? Tolga Kulakçı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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