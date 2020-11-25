Sosyal medya fenomenin Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın eşini Melisa Emirbayer ile aldatmasının ortaya çıkmasının ardından yaşananlar dudak uçuklatırken şimdi ise başka bir iddia ortaya atıldı.

Günlerdir devam eden Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve Melisa Emirbayer aşk üçgeninin ardından peş peşe gelen iddialar yok artık dedirtti.

Selin Ciğerci’nin Gökhan Çıra’yı aldattığı iddia edilen Tolga Polat Söylemezsem Olmaz canlı yayına bağlandı ve şok eden açıklamalarda bulundu. Selin Ciğerci ile olan ilişkisini ve yaşadığı süreci anlatan Polat birlikte çekilen fotoğraflarını yayında paylaştı.

Tolga Polat açıklamaları şu şekilde;

"Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş geldi mekan bastı tehdit etti.

"KERİMCAN'IN EVİNDE BULUŞTUK!"

Gökhan yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Bir kaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük."

Tolga Polat'ın açıklamaları dinleyenleri şok ederken ikilinin ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihaneti belgeledi.

İşte Tolga Polat'ın canlı yayında yaptığı dudak uçuklatan o açıklamaları;