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  3. Selin Ciğerci'nin yasak aşkı ortaya çıktı! Selin Ciğerci eşini Tolga Polat ile mi aldattı?

Selin Ciğerci'nin yasak aşkı ortaya çıktı! Selin Ciğerci eşini Tolga Polat ile mi aldattı?

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ilişkisinde peş peşe gelen aldatma haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Şimdi ise Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'yı, Tolga Polat ile aldattığı belgelerle ortaya çıktı.

Selin Ciğerci'nin yasak aşkı ortaya çıktı! Selin Ciğerci eşini Tolga Polat ile mi aldattı?

Sosyal medya fenomenin Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın eşini Melisa Emirbayer ile aldatmasının ortaya çıkmasının ardından yaşananlar dudak uçuklatırken şimdi ise başka bir iddia ortaya atıldı.

Günlerdir devam eden Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve Melisa Emirbayer aşk üçgeninin ardından peş peşe gelen iddialar yok artık dedirtti.

Selin Ciğerci'nin yasak aşkı ortaya çıktı! Selin Ciğerci eşini Tolga Polat ile mi aldattı?

Selin Ciğerci’nin Gökhan Çıra’yı aldattığı iddia edilen Tolga Polat Söylemezsem Olmaz canlı yayına bağlandı ve şok eden açıklamalarda bulundu. Selin Ciğerci ile olan ilişkisini ve yaşadığı süreci anlatan Polat birlikte çekilen fotoğraflarını yayında paylaştı. 

Selin Ciğerci'nin yasak aşkı ortaya çıktı! Selin Ciğerci eşini Tolga Polat ile mi aldattı?

Tolga Polat açıklamaları şu şekilde;

"Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş geldi mekan bastı tehdit etti. 

Selin Ciğerci'nin yasak aşkı ortaya çıktı! Selin Ciğerci eşini Tolga Polat ile mi aldattı?

"KERİMCAN'IN EVİNDE BULUŞTUK!"

Gökhan yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Bir kaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük." 

Tolga Polat'ın açıklamaları dinleyenleri şok ederken ikilinin ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihaneti belgeledi.

İşte Tolga Polat'ın canlı yayında yaptığı dudak uçuklatan o açıklamaları;

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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