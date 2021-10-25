Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'yı unutturan basketçi kim? Ciğerci bu kez abayı fena yakmış!

Son aylarda magazin gündemine sıklıkla gelen Selin Ciğerci geçtiğimiz eylül ayında Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından ihanet iddiaları ortaya atılsa da ikili her defasında bu iddiaları yalanladı.

ÇIRA'YI ÇABUK UNUTTU

Çıra'dan ayrılmasının ardından Bir Başka Güzel adlı Show TV'de yayınlanan yarışma programında jüri üyeliği yapan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı söyleniyor.

Günaydın yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, futbolcu Gökhan Çıra’yla evliliğiyle ilk günden beri tartışma yaratan ünlü fenomen, bu kez de abayı bir basketçiye yakmış. Bir süredir birlikte olan çift, önceki gece Emirgan’daki Gizli Kalsın’da birlikte eğlenmiş.

Basketçinin kim olduğunu henüz bilinmese de Selin Ciğerci’nin bu ilişki konusunda son derece ciddi olduğunu iddia ediliyor.