Selin Ciğerci'yi Konya'da güzellik merkezi açılışında gören halk "Konya'dan defol!" sloganlarıyla protesto etti!

Sosyal medya fenomeni ve makyaj markası sahibi Selin Ciğerci Konya'da bir güzellik merkezi açılışına katıldı. Açılışı yapacağı sırada bir grup Konyalı vatandaş ise Ciğerci'ye "Konya'dan defol" diyerek linç etti.

YAYINLAMA
Google News
Selin Ciğerci'yi Konya'da güzellik merkezi açılışında gören halk "Konya'dan defol!" sloganlarıyla protesto etti!

38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Konya'da bir güzellik merkezi açılışına katılacağını kişisel sosyal medya hesabından duyurmuş ve bazı Konyalı vatandaşlardan tepki almıştı.

Ancak tepkilere rağmen Konya'daki açılışa katılan Selin Ciğerci kendi isminin verildiği güzellik salonuna gitmiş ve açılışta bir grup Konyalı tarafından "Konya'dan defol" sloganlarına maruz kaldı. Açılışta yaşanan protestolar sonrası bölgeye polis ekipleri giderek kalabalık grubu dağıttı. Selin Ciğerci ise sosyal medya hesabından duruma çok üzüldüğünü belirtti.

"İNCİTTİĞİNİZ YERDEN KIRILIRSINIZ"

Selin Ciğerci, "Birisi bana 'Nerelisin?' diye sorduğu zaman, ben size yemin ederim İstanbulluyum değil Konyalıyım diyorum gururla. Ben Konyalı bir iş adamı gördüğüm zaman veya başarılı bir insan gördüğüm zaman, seviniyorum gurur duyuyorum sanki anam babam yani. Konya'da şube açmaya gidiyorum, birkaç olay oldu bilmiyorum haberiniz var mı? Ben çok üzüldüm. Bu arada benim amcam orada belediye başkanlığı da yaptı. Gider gelirdik Konya'ya. Biz bu kadar bağlıyız Konya'ya. Beni babam bir tek Konya şubesi açınca "Hayırlı olsun kızım" diye aradı. O haberleri gördüm üzüldüm. Bir söz vardır " Kul kırmak Kabe yıkmak gibidir". Ben oraya iş yeri açmaya geliyorum. İnsanlara istihdam sağlamaya geliyorum. Ben 500 kişiye, sadece şubelerimde çalışan hanımefendi sayısı 500'e yakın. O kadar insana istihdam sağlıyorum. Yapmayın, çok ayıp ve çok günah. İncittiğiniz yerden kırılırsınız" dedi.

Selin Ciğerci'yi Konya'da güzellik merkezi açılışında gören halk "Konya'dan defol!" sloganlarıyla protesto etti!

İlgili Haberler
Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!
Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!
Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kızı kime benziyor!
Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kızı kime benziyor!
Shakira'yı 12 yıl bekleten Pique sevgilisi Clara Chia ile evleniyor! Olaylı bir şekilde ayrılmışlardı!
Shakira'yı 12 yıl bekleten Pique sevgilisi Clara Chia ile evleniyor! Olaylı bir şekilde ayrılmışlardı!
"Hızlı ve Öfkeli" hızlı geliyor! Serinin 10'uncu filminden ilk fragmanı yayınlandı!
"Hızlı ve Öfkeli" hızlı geliyor! Serinin 10'uncu filminden ilk fragmanı yayınlandı!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!
Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!
Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kızı kime benziyor!
Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kızı kime benziyor!
Shakira'yı 12 yıl bekleten Pique sevgilisi Clara Chia ile evleniyor! Olaylı bir şekilde ayrılmışlardı!
Shakira'yı 12 yıl bekleten Pique sevgilisi Clara Chia ile evleniyor! Olaylı bir şekilde ayrılmışlardı!
İngiltere Prensesi Kate Middleton başını örttü! Prens William ile depremzedelere yardım topladı!
İngiltere Prensesi Kate Middleton başını örttü! Prens William ile depremzedelere yardım topladı!
Son Haberler
Binali Yıldırım 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı fikrine demediğini bırakmadı! "Herkesi mutlu etmek için bol bol başkan yardımcılığı sözü verdiler" dedi!
Binali Yıldırım 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı fikrine demediğini bırakmadı! "Herkesi mutlu etmek için bol bol başkan yardımcılığı sözü verdiler" dedi!
Kalabalık ailelere tomar tomar para desteği! Şartlara hemen bakın: Devlet 1.250 TL yardım sözü verdi!
Kalabalık ailelere tomar tomar para desteği! Şartlara hemen bakın: Devlet 1.250 TL yardım sözü verdi!
Selin Ciğerci'yi Konya'da güzellik merkezi açılışında gören halk "Konya'dan defol!" sloganlarıyla protesto etti!
Selin Ciğerci'yi Konya'da güzellik merkezi açılışında gören halk "Konya'dan defol!" sloganlarıyla protesto etti!
Altının gram fiyatını gören deliye dönüyor! Böyle yükseliş görülmedi: Uzmanlar bu kez yanıldı!
Altının gram fiyatını gören deliye dönüyor! Böyle yükseliş görülmedi: Uzmanlar bu kez yanıldı!
Kylie Jenner dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın kadrajında!
Kylie Jenner dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın kadrajında!
Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!
Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!
Çok Okunanlar
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
Bağırsaklarından uyuşturucu çıktı! 2 yabancı uyruklu otobüste gözaltına alındı
Bağırsaklarından uyuşturucu çıktı! 2 yabancı uyruklu otobüste gözaltına alındı
Rihanna oğlunun fotoğrafını instagramda paylaşarak; "Oscar'a onunla değil kardeşiyle gideceğimi öğrendi! paylaşımı sosyal medya da gündem oldu!
Rihanna oğlunun fotoğrafını instagramda paylaşarak; "Oscar'a onunla değil kardeşiyle gideceğimi öğrendi! paylaşımı sosyal medya da gündem oldu!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikte yakalandı! İlişkileri hakkında konuştular!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikte yakalandı! İlişkileri hakkında konuştular!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!