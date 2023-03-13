Selin Ciğerci'yi Konya'da güzellik merkezi açılışında gören halk "Konya'dan defol!" sloganlarıyla protesto etti!

38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Konya'da bir güzellik merkezi açılışına katılacağını kişisel sosyal medya hesabından duyurmuş ve bazı Konyalı vatandaşlardan tepki almıştı.

Ancak tepkilere rağmen Konya'daki açılışa katılan Selin Ciğerci kendi isminin verildiği güzellik salonuna gitmiş ve açılışta bir grup Konyalı tarafından "Konya'dan defol" sloganlarına maruz kaldı. Açılışta yaşanan protestolar sonrası bölgeye polis ekipleri giderek kalabalık grubu dağıttı. Selin Ciğerci ise sosyal medya hesabından duruma çok üzüldüğünü belirtti.

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"İNCİTTİĞİNİZ YERDEN KIRILIRSINIZ"

Selin Ciğerci, "Birisi bana 'Nerelisin?' diye sorduğu zaman, ben size yemin ederim İstanbulluyum değil Konyalıyım diyorum gururla. Ben Konyalı bir iş adamı gördüğüm zaman veya başarılı bir insan gördüğüm zaman, seviniyorum gurur duyuyorum sanki anam babam yani. Konya'da şube açmaya gidiyorum, birkaç olay oldu bilmiyorum haberiniz var mı? Ben çok üzüldüm. Bu arada benim amcam orada belediye başkanlığı da yaptı. Gider gelirdik Konya'ya. Biz bu kadar bağlıyız Konya'ya. Beni babam bir tek Konya şubesi açınca "Hayırlı olsun kızım" diye aradı. O haberleri gördüm üzüldüm. Bir söz vardır " Kul kırmak Kabe yıkmak gibidir". Ben oraya iş yeri açmaya geliyorum. İnsanlara istihdam sağlamaya geliyorum. Ben 500 kişiye, sadece şubelerimde çalışan hanımefendi sayısı 500'e yakın. O kadar insana istihdam sağlıyorum. Yapmayın, çok ayıp ve çok günah. İncittiğiniz yerden kırılırsınız" dedi.