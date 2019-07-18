Selin Ençok Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİN ENÇOK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1995

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Selin Ençok doğum yeri : Eskişehir

SELİN ENÇOK BİYOGRAFİSİ

“İşte Benim Stilim” 7. Sezon yarışmacısıdır.

Selin Ençok, 1995 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunudur. Bursa’da yaşamaktadırlar. “İşte Benim Stilim” yarışmasına katılmak için ikiz kız kardeşi Aylin Ençok ile birlikte 2016 yılının Ekim ayında İstanbul’a taşınmışlardır.

1,76 cm. boyunda ve 58 kilo olan Selin Ençok ikiz kız kardeşi Aylin Ençok ile birlikte “İşte Benim Stilim” 7. Sezon yarışmasına katılmaya karar vermişlerdir.

Selin Ençok, 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” 7. Sezon yarışmasına katıldı. Tv8 ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu yine Öykü Serter'in yapacağı yarışmanın jüri üyeleri Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacaktır. Konuk jüri olarak Kerimcan Durmaz haftanın bir günü yarışmada olacak.

Yarışmacılar Aleyna Eroğlu, Aylin Ençok - Selin Ençok kardeşler, Çağla Şen, Dilara Kayalı, Dilara Taşkın, Duygu Çevik, Ecem Aka, Melek Özçağan, Nazlı Karataş, Niran Yalaz, Simay Tokatlı, Yağmur Gürgen ile mücadele edecektir.

5 Şubat 2017 tarihinde Selin Ençok ve Aylin Ençok kardeşler İşte Benim Stilim’den elendi.