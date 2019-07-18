Selin Girit Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİN GİRİT KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1977

Selin Girit kaç yaşında :

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Meslek : Gazeteci

Selin Girit doğum yeri : İstanbul

SELİN GİRİT BİYOGRAFİSİ

Selin Girit, 1977 yılında İstanbul’de doğmuştur. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Londra’da Royal Academy of Dramatic Art (RADA) ve King's College'da Metin ve Performans çalışmaları üzerine yüksek lisans yaptı.

2000 yılında “Altıdan Sonra Tiyatro” adlı özel tiyatro topluluğuna katıldı. Burada; Bekleme Salonu, Ver Elini, Yeni Dünya! ve Satıcının Ölümü oyunlarında oyuncu olarak görev yaptı.

Aleks Sierz'in kitabını “Suratına Tiyatro: Britanya'da In-Yer-Face Tiyatrosu” olarak çevirmenliğini yapmış ve Mitos Yayınları tarafından basılmıştır.

2006 yılından beri BBC'nin Türkçe Servisi'nde gazeteci ve muhabir olarak görev yapmaktadır. 28 Kasım 2016’da yayımlanan “Gözaltında işkence iddiaları: Tanıklar anlatıyor” başlıklı haberleriyle, BBC Türkçe kameramanı Göktay Koraltan ile birlikte görüntülü haber dalında Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne değer görüldü.

Selin Girit, Haziran 2013 ayında Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşımlar yaptığı hesabından Gezi Parkı paylaşımları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından İngiliz ajanı olduğu iddia edildi.

Selin Girit, Tiyatro ve Rock müzik meraklısıdır.

Selin Girit, kendisi gibi BBC’de çalışan gazeteci, kameraman Göktay Koraltan ile evlidir.



Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2016 - Pera'nın Zamanı :8 kişilik Yazar gurubu - Altıdan Sonra Tiyatro

2011 - Öksüzler : Dennis Kelly (Çevirmen : Selin Girit) DOT

2004 - O.B.E.B. :Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro

2004 - Bekleme Salonu : Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro

2002 - Ver Elini Yeni Dünya!: Brian Frial - Altıdan Sonra Tiyatro

2000 - Satıcının Ölümü : Arthur Miller - Altıdan Sonra Tiyatro