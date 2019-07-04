Selin İmer, Mustafa Ceceli ile hayatını birleştirmişti. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'ten olaylı şekilde boşabması ve hemen ardından Selin İmer ile evlenmesi İmer'in internette araştırılmasına neden olmuştu. Peki Selin İmer kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

SELİN İMER KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Merhum iş adamı İnsel İmer ile Canan İmer'in kızları Selin İmer, 14 Ocak 1983’te doğdu. İtalyan Orta Okulu ve MEF Okulları'nda orta öğrenimini tamamlayan sosyetik güzel, ABD'ye giderek psikoloji, moda ve reklam üzerine eğitim aldı. Yedi yıl yurt dışında hayatını sürdüren Selin İmer, ülkeye döndükten sonra pek çok isimle anıldı.

SELİN İMER'İN ADI KİMLERLE ANILDI?

Selin İmer'in adı Doruk Kaya, Alican Ulusoy ve Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili gibi ünlülerle anılmıştı. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan ile adı anıldı. Fakat her iki isim de iddiaları yalanladı.

SELİN İMER'İN KÜRK TARTIŞMASI

Kürk giydiği için ünlü isimler tarafından eleştirilen Selin İmer, “Şuna param yetmiyor’ desene! Hayvanı ben mi katlettim?” cevabını vererek büyük tepki çekmişti. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Selin İmer, Şeyda Coşkun'dan yardım alarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vermeyi başarmıştı

SELİN İMER'İN EŞİ MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

2 Kasım 1980'de Ankara'da dünyaya gelen Mustafa Ceceli'nin müziğe olan ilgisi ailesi tarafından çok küçük yaşlarında farkedildi. 6 yaşında piyano ile tanışan Ceceli'ye, almış olduğu 2 yıllık piyano eğitimi sonrası öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önerdi. 8 yaşında TRT'de yayınlanan Köy Doktoru adlı bir dizide 13 bölüm rol aldı. Daha sonra da UNICEF için hazırlanan 'Can Suyu' adlı bir filmde oynadı. Lise yıllarında amatör olarak düzenlemeler yapmaya başladı. Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanan Mustafa Ceceli aynı dönemde arkadaşlarının kurmuş olduğu bir grupta keyboard çalmaya başladı.

Bir tarfatan da albüm yapmak isteyen sanatçılara demo kayıtlar hazırladı.

Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı ve Ankara'daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelmesinin ardından kısa süre sonra Cenk Eren'in vokalistliğini yapan Merih Ermakastar'ın şarkılarına düzenlemeler yaparak profesyonel aranjörlük hayatına adım attı. Ozan Doğulu ile tanışan Ceceli o dönemde hazırlanmakta olan Kenan Doğulu'nun ''Demedi Deme'' albümündeki Aklım Karıştı şarkısının düzenlemesini yaptı.

Yaptığı çalışma herkes tarfından çok sevindi ve başarının kapıları açılmış oldu. Sezen Aksu'ya hem albümlerinde hem de sahnede eşlik etmeye başlayan Ceceli'nin imza attığı aranjeler büyük ilgi gördü. Listelerde üst sıralarda yer alan İkili Delilik, Hükümsüz ve Gidemem şarkılarını düzenledi. Aynı tarihlerde düzenlemiş olduğu Çakkıdı şarkısı Türk Pop Müziğine yeni bir soluk getirdi ve yoğun ilgi gördü. Ardından Emre Altuğ, Levent Yüksel, Hande Yener, Serdar Ortaç, Melih Görgün, Betül Demir, Murat Boz, Sıla, Hepsi ve Emel Müftüoğlu'na yaptığı aranjelerle hızlı yükselişini devam ettirdi.

Ayrıca Hepsi 1 isimli dizide de bir aranjörü canlandırdı. Bu dizide oynadığı sıralarda ise saçını sarıya boyatmıştı. Samsun Demir'den gelen teklif üzerine Enbe Orkestrası albümünde konuk sanatçı olarak, Sezen Aksu'ya ait olan Unutamam adlı şarkıyı 2007 yılında albümün ilk tanıtımı için klip yapan eser olmuştur. Ceceli bu şarkı ile birçok alan ve platformlarda başarı elde edip 35. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist ve Power Türk Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Video Klip ödüllerini aldı. Bu şarkıdaki etkileyici yorumuyla solistlik kariyeri de başlamış oldu.

2008 yılında ise Uzay Heparı anısına çıkarılan Uzay Heparı Sonsuza albümünde daha önce Aşkın Nur Yengi'nin yorumladığı, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Karanfil adlı parçayı seslendirdi ve klip çekti.

Yaklasık iki yıl süren çalışma sonrasında 20 Kasım 2009 tarihinde ilk solo albümü ile müzik marketlerdeki yerini aldı. Bu albümünden kısa bir süre sonra14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan Hastalıkta Sağlıkta piyano versiyonu piyasaya çıktı. 16.Kral TV Müzik ödülleri gecesinde ''En Iyi Erkek Sanatçı'' ve ''En Iyi Albüm'' ödüllerine ve 37. Altın Kelebek ödüleleri gecesinde ''En Iyi Çıkış Yapan Sanatçı'' ödülüne layık görüldü.

2010 Yaz aylarında albüm şarkılarının remixlerinin ve "Hata" isimli 1 yeni şarkının bulunduğu `Mustafa Ceceli Remixes`albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Yılın sonunda Enbe Orkestrası'na ikinci ve son kez konuk olan Ceceli'nin seslendirdiği 'Eksik' ve 'Yağmur Ağlıyor' şarkıları yoğun ilgi gördü. 'Eksik' şarkısı Mustafa Ceceli / Elvan Günaydın düeti aday olduğu bütün dallarda ödülleri aldı ve dijital ortamda en çok dinlenen şarkı oldu.

2011 yılı sonunda Iskender Paydaş zamansız şarkılar albümünde 'Sensiz Olmaz ki' adlı Kayahan şarkısını tekrardan seslendirdi. 2 Nisan 2012 tarihinde ikinci solo albümü `ES` dinleyecisiyle buluştu. İlk klip şarkısı albüme de adını veren`ES` şarkısına çekildi.

Mustafa Ceceli'ye Sezen Aksu "hacı" diye hitap ediyor. Mustafa Ceceli 2003'de hacca gitmiştir.

Mustafa Ceceli, keyboard, gitar, piyano ve kemanı iyi derecede çalabiliyor. Mustafa Ceceli, 2008 de tasarım mühendisi Sinem Ceceli ile evlenmiştir.28 Eylül 2011 doğumlu Arın adında bir çocukları var.

MUSTAFA CECELİ'NİN ALBÜMLERİ

Mustafa Ceceli (2009)

Es (2012)

Kalpten (2014)

MUSTAFA CECELİ'NİN YER ALDIĞI YAPIMLAR

O Ses Çocuklar - Jüri - 2014

Kapışma - Jüri - 2015