ANKARA (İHA) – Ankara'da selin ortasında kalan motosikletlinin zor anları kask kamerasına yansıdı.

Ankara caddelerinde motorla gezdiği sırada videolar çeken motorcu, bir anda başlayan şiddetli yağmurla birlikte selin ortasında kaldı. Gittikçe artan yağış sonucunda motosikletli, yağmurluk ve şu geçirmez ekipmanlarını kullanmaması nedeniyle sırılsıklam oldu. Sel yüzünden Dikmen Caddesi'nden yukarı doğdu gitmekte zorlanan motorcu, kaldırımı kullanarak selden kurtulmaya çalıştı. Motosikletlinin yaşadığı anlar kask kamerası tarafından görüntülenirken, çevredeki vatandaşların zor anları da kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA