Selin Sayek Böke Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Ağustos.1972

Selin Sayek Böke kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Akademisyen, Bürokrat

Selin Sayek Böke doğum yeri : Ankara

SELİN SAYEK BÖKE BİYOGRAFİSİ

Selin Sayek Böke, 24 Ağustos 1972 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Baba tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinden, anne tarafından Niğdelidir. Annesi göz doktoru Füsun Sayek, babası Hataylı Ortodoks Hıristiyan ailenin oğlu olan Operatör doktor İskender Sayek’dir. Bir kız kardeşi vardır. İlkokulu Çankaya İlkokulu’nda tamamladıktan sonra 1989 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1993 yılında ODTÜ İktisat bölümü’nden mezun oldu.

Selin Sayek Böke, Amerika'da Kuzey Karolina'da bir üniversite olan Duke Üniversitesi’nde 1993-1999 yılları arasında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında Duke Üniversitesi’nde ders vermenin yanı sıra Dünya Bankası projelerinde danışmanlık görevlerinde de bulundu. Bu danışmanlık görevleri kapsamında Güney Afrika, Doğu ve Orta Avrupa ekonomilerine dair projelerde çalıştı. 1999 yılında Duke Üniversitesi’nden İktisat doktorasını aldı.

1999-2001 yılları arasında Massachusetts'te bir vakıf üniversitesi olan Bentley Üniversitesi’nde Ekonomi Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2001-2003 yılları arasında IMF’nin Washington DC ofisinde Ekonomist olarak görev aldı. Uganda masasındaki görevini sürdürürken aynı yıllarda Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak Georgetown Üniversitesi’nde ders verdi.

2003 yılından 2010 yılına kadar Ankara Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında Doçent olan Selin Sayek Böke, 2011-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı görevini yaptı. 2013-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2011 yılından beri TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu üyesidir.

Yaptığı bilimsel çalışmalar birçok uluslararası ve ulusal endeksli dergide ve kitaplarda bölüm olarak yayınlanmıştır. “Uluslararası iktisat alanında doğrudan yabancı yatırımların etkileri ve belirleyicileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır. Bu çalışmalarındaki bilimsel katkıları sebebiyle 2007 yılında Almanya'daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verdiği '’Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü’'nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan dört ekonomistten biri olmuştur. 2011 yılında da Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü almıştır.

Birçok TÜBİTAK araştırma projesinde yürütücülük yapan Selin Sayek Böke, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği kurucu üyesidir.

CHP'nin 6 Eylül 2014’te gerçekleştirilen 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi’ne seçilmiştir. 14 Eylül 2014 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilmiştir. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015seçimlerinde İzmir'den CHP Milletvekili seçilmiştir.

İngilizce bilen Selin Sayek Böke, inşaat mühendisi Mert Böke ile evlidir. Can (d.2005) ve Aksel (d.2011) adında iki oğlu vardır.



6 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı açıklamada "CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa" etti. Parti Meclisi Üyeliği ve Milletvekilliği görevlerine devam edecektir.

Ödülleri :

2007 - Almanya, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü- '’Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü’'

2010 – TÜBİTAK - Teşvik Ödülü

2011 - Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü

2015 - Siyaset Dergisi - "20.Yıl Özel Ödülü"