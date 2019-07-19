Selin Şekerci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Haziran.1988

Selin Şekerci kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Dizi Oyuncusu

Selin Şekerci doğum yeri : Karşıyaka, İzmir

SELİN ŞEKERCİ BİYOGRAFİSİ

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. Annesi ve babası o 5 yaşındayken boşanmıştır. 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Annesinin ısrarı ve yardımları ile tiyatro kursuna gitti. Önce İzmir’de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu’nda yer aldı. Daha sonra 2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.

Sihirli Anahtar ajansına bağlı olan Selin Şekerci1,68 boyunda ve 57 kilo ağırlığındadır.

Selin Şekerci, Tariş Zeytinyağı, Turkcell Cellocan, Panda reklam filmlerinde de oynadı.

2006 yılında “Sağır Oda” dizisinde oynayarak dizi hayatına başladı. 2007 yılında “Kavak Yelleri” birkaç bölümünde rol aldı. 2008 yılında da Selin Şekerci, “Melekler Korusun” dizisinde Özge Özpirinçci, Rojda Demirer, Hümeyra, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı.

1969 yılında Necati Cumalı’nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören’in yaptığı “Ay Büyürken Uyuyamam” adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik ile birlikte oynadı.

2012 yılında Mert Öner ile birlikte TRT Okul için “Ben Yaparım” adlı bir program yaptılar.

2012 yılında “Benim İçin Üzülme” adlı dizi filmde rol aldı.

2014 yılında ise “Kaçak Gelinler” dizisinde başrollerini Deniz Baysal, Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Furkan Andıç, Fırat Albayram’ın oynadığı dizide rol aldı. Dizinin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.

2013 yılını 2014 yılına bağlayan yılbaşı gecesinde "O Ses Türkiye" Yılbaşı Özel programında 'Feeling Good' isimli şarkıyı seslendirdi ve Ebru Gündeş'in ekibine dahil oldu.

Selin Şekerci, 2015 yılında “Acı Aşk” dizisinde Sezgi Sena Akay, Seçkin Özdemir, Alperen Duymaz, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Can ile birlikte rol aldı.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Sevgili Komşum (Sinema Filmi)

2017 - Çoban Yıldızı (Zühre Filiz) (TV Dizisi)

2017 - Siyah Beyaz Aşk (Ayhan Dağıstanlı) (TV Dizisi)

2016 - Kaçın Kurası (Renk Duygun) (TV Dizisi)

2015 - Sol Şerit (Hemşire) (Sinema Filmi)

2015 - Acı Aşk (Sude) (TV Dizisi)

2014 - Kaçak Gelinler (Şebnem) (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Benim İçin Üzülme (Irmak) (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Mira) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Leyla ile Mecnun (Şekerpare) (TV Dizisi)

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Canım Abi (Selin’in ablası) (Sinema Filmi)

2008 - 2009 - Melekler Korusun(Özgür) (TV Dizisi)

2007 - 2010 - Kavak Yelleri (Feyza) (TV Dizisi)

2006 - Sağır Oda (TV Dizisi)