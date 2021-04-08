Selin Şekerci: "O trafik kazası beni sahneyle tanıştırdı"

Bir süredir ekranlardan uzakta hayat süren oyuncu Selin Şekerci, yeni sayısının kapağında yer aldı. Dijital platformda yayınlanacak olan "Yeşilçam" adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şekerci, oyunculuğa nasıl adım attığını anlattı.

"O KAZA OYUNCULUKLA TANIŞMAMA VESİLE OLDU"

Şekerci, oyuncu olmasına geçirdiği bir kazanın vesile olduğunu belirterek, “Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı. Çünkü ayağıma aldığım darbe nedeniyle dans edemeyecek bir hale gelmiştim. Anneciğimin de desteğiyle tiyatroyla tanıştım, sonra ne o beni bıraktı ne de ben onu bırakabildim.” şeklinde konuştu.

"MESLEĞİM BENİM HEDİYEM"

İçinde yer aldığı oyunculuk sektörünün fazlasıyla fedakarlık istediğinin altını çizen Şekerci, “Mesleğim benim hediyem. Ama pes etmeyi düşündüğüm bazı anlar oldu. Bu tamamıyla sektörümüzle alakalı. Dışarıdan pespembe görünse de içinde kalması öyle zor ki. Fedakarlık ve sabır istiyor. Her an ayağınız kayabilir ya da biri sizi yanlışlıkla itebilir. Yorulmamalısınız ve cesaretinizi mütemadiyen canlı tutmalısınız. Zorluklara hazırsanız atlayın bu koca okyanusa. Ama dalgası bol denizde yüzmeyi biliyor olmalısınız.” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK KALP ÇARPINTIM”

Şekerci, 22 Nisan’da dijital platformda izleyiciyle buluşacak “Yeşilçam” dizisinin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, “Yeşilçam şu zamanda en büyük kalp çarpıntım. Ve elim ayağıma dolanarak oynadığım, güzel Mine Cansu. Mine, Yeşilçam'ın en büyük yıldızı. Aynı zamanda çocukken kurduğum hülyalı hayallerin vücut bulmuş hali” dedi.

"ÖZGÜVEN EN GÜZEL GİYSİ"

Yaşamına dair açıklamalarda bulunan Şekerci, gündelik alışkanlıkları ve dış görünüşü için özel olarak neler yaptığın ilişkin soruya ise “Sağlıklı beslenmek için canımı dişime takıyorum son 10 yıldır. Fiziğime gelince, kusurlarını kapatmayı iyi bilen her kadın müthiş bir fiziği varmış gibi görünür. Fiziğim müthiş değil, hile yapmayı seviyorum. Özgüven en güzel giysi.” yanıtını verdi.