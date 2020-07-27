Selin Şekerci'den Serdar Bilgili ile ilgili aşk iddialarına açıklama getirdi!

Eski Beşiktaş Başkanı insanı Serdar Bilgili'nin son dönemde adı oyuncu Selin Şekerci'yle anılıyordu. Yönetmen Muratcan Oğuz'dan ayrılan Şekerci'nin ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile Bodrum'da bir koyda görüldükleri iddia edildi. Güzel oyuncu ise çıkan iddiaları yalanlayarak karşılaşmamız tamamen tesadüf dediği öğrenildi.

Selin Şekerci'nin eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Selin Şekerci Serdar Bilgili aşkı iddiasıyla ilgili yaptığı paylaşımla "Çok ayıp ama artık" dedi.

BİLGİLİ'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Tv100'ün haberine göre, oyuncu Selin Şekerci ile ünlü iş insanı Serdar Bilgili Bodrum'da görüldüler. Bilgili tarafından bir açıklama gelmezken Şekerci karşılaşmanın tesadüf olduğunu belirtti. 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştı.