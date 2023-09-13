Selin sürüklediği ağaç kökleri ile taşları toplayıp dekoratif süs eşyalarına dönüştürdü

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinin denize sürüklenen ağaç kökleri ve taşları toplayan kadın, dekoratif süs eşyalarına dönüştürdü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Selin sürüklediği ağaç kökleri ile taşları toplayıp dekoratif süs eşyalarına dönüştürdü

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinin denize sürüklenen ağaç kökleri ve taşları toplayan kadın, dekoratif süs eşyalarına dönüştürdü. İş yerinde sergilenen dekoratif ürünleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İstanbul'dan gelerek, 11 yıl önce Kastamonu'nun Abana ilçesine bağlı Hacıveli köyüne yerleşen Sibel Yorgancı, evinin önündeki alanda kafe hizmete açtı. Yorgancı, 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinin ardından Karadeniz'e sürüklenen ağaç kökleri ile taşları toplayarak değerlendirmek istedi. Topladığı ağaç kökleri ile taşları süsleyip boyayarak dekoratif ürünlere dönüştüren Yorgancı, iş yerini selin sürüklediği malzemelerle süsledi. İş yerini ziyaret eden vatandaşlar tarafından da ağaç kökleri ve taşlar, ilgi görmeye başladı. Yorgancı, işletmeyi ziyaret edenlerin özel taleplerine de cevap vererek, özellikle taşların üzerine isim ya da çeşitli yazılar da yazmaya başladı.

"Hobi olarak taş boyaması yapıyoruz"

Hobi olarak taş boyaması yaptığını söyleyen Sibel Yorgancı, "Burada hobi olarak taş boyaması yapıyoruz. Hediyelik eşyalar da yapıyoruz, bu yaptıklarımızın hem satışını yapıyoruz hem de vakitte geçiriyoruz. Benim resme karşı bir yeteneğim vardı, ben de boş durmaktansa bir şeylerle uğraşmak istedim. Bu şekilde vakit de geçiriyorum. Burada çok huzurlu bir şekilde yaşıyoruz, burası bana çok huzur veriyor. Bizlere gelenleri de misafirlerimiz gibi görüyoruz. Onlarda keyifli zaman geçiriyor, onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

"Sel ile denize sürüklenen ağaç köklerini toplayarak süs eşyası haline getirdik"

Sel felaketinde denize kadar sürüklenen ağaç köklerini toplayıp çeşitli süs eşyası haline getirdiklerini belirten Yorgancı, "Bilindiği üzere 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde çok büyük bir sel afeti yaşandı. Sel ile birlikte gelen ağaç dalları ve kütükler denize vurdu. Bizler de bunların bir kısmını toplayıp evimizde değerlendirdik. Çeşitli süs eşyası haline getirdik. Selin hatırası olmaz ama selden kalan kütükleri ve ağaç dallarını da bizler ufak tefek dokunuşlarla süs eşyası haline getirip dekor olarak evimizde değerlendirdik. Hem ağaç dalları ile kütüklere hem de deniz kenarından topladığımız taşlara yeniden hayat katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sosyal medyada görüyordum fakat hiç gezmek için fırsatım olmamıştı"

Kafedeki dekoratif ürünlerden çok etkilendiğin belirten Sevde Güloğlu ise, "Daha öncesinde burasını internette ya da sosyal medyada görüyordum. Arkadaşlarım geliyordu, anlattıkları için ben de merak ediyordum. Benim de hiç fırsatım olmamıştı. Bugün de güzel bir tesadüf oldu, ziyaret etmek için geldim. Çok mutlu oldum. Burası sıcak, samimi, insanları güzel, tam hayalimdeki bir yer. İşletmedeki dekoratifler de çok güzel. Bunları yapmak için vakit harcanmış, burasını ben çok sevdim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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