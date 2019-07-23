Selin vurduğu Düzce’ye sağanak yağış uyarısı
Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Düzce'de meydana gelen aşırı yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi sonrasında 3 ilçede büyük hasar oluştu. 7 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı Düzce'de yeniden yoğun yağış uyarısı yapıldı. Metrekareye 160 kilogram yağış düşmesi sonucu sel felaketinin yaşandığı Düzce'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 24 Temmuz ve 25 Temmuz günü kuvvetli sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT