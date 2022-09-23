Selin vurduğu Kahramanmaraş'ta iç sızlatan görüntüler! 350 bin balık telef oldu!

Kahramanmaraş'ın Ardırın ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası alabalık tesislerinde bulunan 350 bin balık telef oldu.

Rukiye Karapunar
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Selin vurduğu Kahramanmaraş'ta iç sızlatan görüntüler! 350 bin balık telef oldu!

Kahramanmaraş'ın Ardıeın ilçesinde dün akşam etkili olan yağışlar sonrası ev ve iş yerleri olumsuz etkilendi. Yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan sel ile birlikte ilçede bulunan alabalık tesisi de olumsuz etkilendi.

Sel sularının yoğun bir şekilde ilerlemesi sonra alabalık tesisindeki su borusunun yerinde çıkıp sürüklenmesi sonrası 15 havuzda su seviyesi düştü ardından tesiste bulunan binlerce balık öldü.

Selin vurduğu Kahramanmaraş'ta iç sızlatan görüntüler! 350 bin balık telef oldu!

Yaşanan hasar sonra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tesise gelerek incelemelerde bulunurken, tesinin işletmecisi Hacı Güngör "Gece yarısında başlayan yağıştan dolayı çok büyük afet oldu. Selin boruyu almasıyla tesisimizin sularının kesilmesinden dolayı 350 bin balığımız telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelip tutanak tuttular, tespitlerini yaptılar. 15 havuzdaki balıklarımızın hepsi telef oldu. Destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu Kahramanmaraş'ta iç sızlatan görüntüler! 350 bin balık telef oldu!

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