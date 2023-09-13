Selin vurduğu MASKO’da temizlik ve tadilat çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde temizlik ve tadilat işleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Selin vurduğu MASKO’da temizlik ve tadilat çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde temizlik ve tadilat işleri devam ediyor. Tadilat sürecinin devam ettiğini dile getiren Kemal Topçu,"Çamur olan bütün mobilyalar çöp oldu. Diğer iş yerlerinde sular 2 buçuk metreyi bulmuş. Hemen hemen her mağaza için 8-9 milyonluk zarar oluştu" dedi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde geçen hafta salı günü akşam üzeri başlayan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanmıştı. MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde ise istinat duvarının çökmesi ile iş yerlerini sel suları basmıştı. Kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde ekipler tarafından yapılan su tahliyesinin ardından temizlik çalışması başlamıştı. İş yerlerinde kullanılmaz hale gelen mobilyaları atan iş yeri sahipleri elektriklerin gelmesiyle birlikte tadilat çalışmalarına başladı. Bazı iş yerleri temizlik çalışmalarına devam ederken, bazıları ise bakım ve onarım yapıyor.

İşyerinin camları selde patlayan ve mobilyaları su içinde kalan Osman Acar,"Hasarımız çok büyük. İçeride biriken pisliği atmaya başladık. Şuan bitirme aşamasındayız. Kamu kuruluşları ve devletin yardımlarını bekliyoruz. Şuan iş yerinde tekrar dezenfekte ve yıkama çalışmaları devam ediyor. İçeride bulunan suyun ve nemin atıldıktan bir hafta sonra tadilat işlemleri başlayacak. Burada komşu esnafın aracı bizim camı kırdıktan sonra mağazanın içine giriyor. Biz en büyük hasarı oradan aldık. Şuanda tadilat aşamasındayız. Bir kaç gün çamurun kalan izlerini temizleyip tadilata başlayacağız" dedi.

"En hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışıyoruz"

Tadilat sürecinin devam ettiğini dile getiren Kemal Topçu "Çamur olan bütün mobilyalar çöp oldu. En arka duvara kadar duvarlarımız söküldü. Diğer iş yerlerinde sular 2 buçuk metreyi bulmuş. Şimdi tadilat sürecindeyiz. En hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her mağaza için 8-9 milyonluk zarar oluştu. Çalışma süreci hızlı ilerliyor. Sokaktaki iş yerlerinin bir aydan önce toparlanacağını zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

"İş yerimizdeki ürünlerin hepsi çöp oldu"

3 buçuk milyon zararı olduğunu belirten Ersin Çidem "Temizlik çalışmalarına başladık. İş yerimizdeki ürünlerin hepsi çöp oldu. Ürünlerimizi çıkardıktan sonra parkelerimizi söktük. Daha sonra duvarları kuruttuk. Şuanda alçı, sıva ve boya işleri yapılıyor. 3 buçuk milyonluk bir zararımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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