29 yaşındaki İnfluencer Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'ın sevgili olduğu haberlerinin ortaya çıkmasının ardından. Selin Yağcıoğlu'nun sevgilisi kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları aratılmaya başlandı. Biz de haberimizde bu soruların yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SELİN YAZICIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR? BERK ATAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

26 Ekim 1991 yılında İzmir, Bornova'da dünyaya gelen Berk Atan 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çekti. Model ve oyuncu olan Berk Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

Ödülleri:

2011 Best Model of Turkey (Gelecek Vaat Eden)

2012 Best Model of Turkey (Birincilik)

2012 Best Model the World (Birincilik)

2015 KTÜ Medya Ödülleri (Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu) Güneşin Kızları

2016 Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Yılın Enleri, En İyi Erkek Oyuncu) Güneşin Kızları