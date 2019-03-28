Selinsu, mektup gönderdiği askerlerle tanışıp, öğle yemeği yedi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde özel bir lisede eğitim gören Selinsu Acar (15), Çanakkale Şehitleri anısına yazdığı mektubu İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. Mektubu okuyan jandarmaların daveti üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Selinsu Acar, yazdığı mektubu okuyup, jandarmalarla birlikte yemek yedi.

Başiskele'de özel bir okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Selinsu, Acar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, Çanakkale Şehitleri anısına yazdığı kompozisyonu mektup haline getirerek Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. Jandarmaların mektubu okumasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'na davet edilen Selinsu Acar'ı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Haluk Saygılı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Şenay Arslan karşıladı. Jandarmalarla buluşan Selinsu Acar, yazdığı mektubu okuyarak beraber yemek yedi.

Mektubu okudukları sırada çok duygulandıklarını söyleyen İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Selinsu ile tanışmak ve mektubu kendi sesinden dinlemek istedikleri için bu daveti yaptıklarını belirterek, "Lise öğrencilerimizden Selinsu, askerlerimize karşı duygularını dile getiren bir kompozisyon yazıp mektup haline getirmiş, bu mektubu da bize göndermişti. Okuduk çok duygulandık. Askerlerimize de içtima alanında dinlettirdik bu mektuptaki yazıları. Çok duygulandık, hal böyle olunca biz bu öğrenci kızımızı çağırmaya karar verdik. Hem asker ağabeyleriyle birlikte öğle yemeği yesin, karavananın tadına baksın hem de kendisi bu yazmış olduğu mektubu kendi sesiyle asker ağabeylerine okusun istedik. Çünkü yazmış olduğu mektubun içeriğinde bizlerin yalnız olmadığını, arkamızdan onların geldiğini ve askerlere destek olduklarını ifade etmişti. Biz de bu sebeple kendisiyle bir karşılaşma ayarladık. Askerlerimizle birlikte yemek yedik, kendisi yazmış olduğu mektubu asker ağabeylerine okudu çok güzel bir ortam oldu" dedi.

BU MEKTUBU BURADA OKUMAK ÇOK GÜZEL BİR ANI OLDU

Yazmış olduğu mektubu askerlere karşı okumanın kendisi için çok gurur verici olduğunu söyleyen Selinsu Acar şöyle konuştu:

"Bu mektubu Çanakkale şehitlerimizi anmak için yazmıştım ama onlar okuyamayacağı için bende komutanımıza göndermek istedim. Onlar da beni davet etti kışlayı ziyaret ettim, burada beraber yemek yedik tanıştık. Çok mutlu oldum, her şey çok güzeldi. Askerlerle beraber yemek yemek, onlara mektubumu okumak benim için çok güzel bir anıydı. Herkese çok teşekkür ederim."

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Jandarma Komutanı Osman Aslan, Selinsu Acar'a günün anısına kitap, şapka ve anahtarlık hediye etti.

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DHA