Sello Matjila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sello Matjila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sello Matjila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sello Matjila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sello Matjila 2 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sello Jorry Matjila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sello Matjila Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sello Matjila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sello Matjila'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sello Matjila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sello Matjila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sello Matjila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sello Matjila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Polokwane City

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2019 yılında Bloem. Celtic

Sello Matjila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sello Matjila şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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