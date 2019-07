Selma Ergeç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Kasım.1978

Selma Ergeç kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Dizi Oyuncusu, Model, Sinema Oyuncusu

Selma Ergeç doğum yeri : Hoevel, Almanya

SELMA ERGEÇ BİYOGRAFİSİ

Selma Ergeç, 1978 doğumlu oyuncu ve manken. Selma Ergeç öncelikle oynadığı televizyon dizileriyle tanındı ve serbest olarak mankenlik de yapıyor. Hırçın Kız adlı televizyon dizisinde 'Gül' karakterini canlandıran Ergeç, 2006 yılında, Sis ve Geceile Beş Vakit adlı iki sinema filminde rol aldı.

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Hamm Bockum-Hoevel, Almanya’da dünyaya geldi. Bir kız, bir erkek kardeşi var. Babası Adana’lı bir doktor, annesi ise hemşireydi.

1983’de ailesinin Mersin, Erdemli’ye taşınmasıyla ilkokula burada başlayan Ergeç, ardından Ankara’ya taşınmalarıyla Or-An İlkokulu’na devam etti. Son sınıftayken Almanya’ya dönüş yapmalarıyla 1989’da Grundschule (ilkokul) Gottmadingen’den mezun oldu. Gymnasium (ortaokul) Ochtrup’un ardından 1993-1995 yılları boyunca Gymnasium Georgianum Vreden’de okuyan Ergeç, 1995-1996 yılları arasında Oxford, İngiltere’de Headington Girls School’da yatılı olarak okudu. 1996-1998 arasında Gymnasium Georgianum Vreden’e devam etti ve 1994 yılında öğrenci değişimi programı kapsamında Lille/Fransa’ya gitti. 1993-1998 arasında Euregio Orchester, Musikschulorchester ve Streichergrupp orkestralarında keman çaldı.

Drama, İngiliz Edebiyatı ve güzel sanatlar ağırlıklı dersler alırken, tıp okumaya karar veren Ergeç Almanya’ya döndü ve 1998’de Münster Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne (Westfaelische Wilhelms Universitaet Muenster) girdi. 6 yıllık okulunun ilk 3 yılının ardından Türkiye’ye geldi ve Çapa Acil Dahiliye’de ardından da Adana’da staj yaptı. Staj döneminin ardından eğitimine bir süre ara vermek istedi ve okuldan bir senelik izin aldı. “Evet doktor olup dünyayı kurtarmam lazım ama çok oyuncu olmak da istiyorum” diyerek bir ay sonra 'Böyle Mi Olacaktı' adlı diziyle oyunculuğa başladı. Dizide bir yıl boyunca eroinman bir kızı canlandıran Ergeç, hemen ardından 'Ayça' karakterini canlandırdığı 'Yarım Elma' adlı dizide 43 bölüm oynadı.

2000’de Uğurkan Erez Ajans’ta mankenlik ve fotomodellik yapmaya başladı. Emre Altuğ’un 'Gidecek yerim mi var' parçasının klibinde oynadı. Tıbba devam etmeme kararı alırken, 2002’de Fernuniversitaet Hagen’de psikoloji ve felsefe eğitimi aldı.

2003’de ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Aliye Uznunatağan’dan oyunculuk dersleri almaya başlayan Ergeç, bir dönem boyunca da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne misafir öğrenci olarak katıldı. Ayrıca İngiltere’de drama eğitimi aldı. 2004’de Soul Star Underground Newyork ve 360 İstanbul çalışan kıyafetleri tasarımlarında, stilist olarak çalıştı.

Selma Ergeç 2006 yılında iki filmde rol aldı. Orjiinal dili İngilizce olan polisiye-gerilim filmi, Sis ve Gece’de 'Mine' karakterini canlandırdı. Bu filmde Uğur Polat’la başrolleri paylaşan Ergeç’in rol aldığı diğer film ise Reha Erdem’in yönetmenliğini yaptığı Beş Vakit adlı drama oldu. Bu filmde bir öğretmeni canlandıran Ergeç, rolüyle ilgili şöyle konuşmuştu:



Rolle ilgili olarak bana söylenen umudu simgeleyen karakter olduğu. Sembolik ve aydınlık bir karakter. Köyde yalnız ama mutsuz değil. Yaptığı işi ve çocukları çok seviyor. Ben çocukları çok sevdiğim için hiç oynamama gerek kalmadı. Mesela bir soba yakma sahnesi vardı, bacaklarım yandı! Soba sıcak ama ne kadar sıcak farkında değilim. Bacaklarım kızarmış bayağı. Setten biri çekim bitince hemen buraya gel dedi ve üstüme su döktü. Buharlar çıktı!

Binicilik, tae kwon do ve eskrimle yakından ilgilenen Ergeç, Almanca, İngilizce, Fransızca, Latince ve İtalyanca konuşabiliyor.

Bir kere evlenip boşanan Selma Ergeç, oyuncu Uğur Polat ile birlikte oldu.

Beko ve Elidor reklam filmlerinde oynadı.

Selma Ergeç, 2012 - 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi ve Pargalı İbrahim Paşa'nın eşi Hatice Sultan karakterini canlandırmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

2014 yılının Aralık ayında İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan ve Cengiz Dağcı'nın 'Korkunç Yıllar' romanından uyarlanan “Kırımlı” adlı sinema filminde Murat Yıldırım, Gülçin Santırcıoğlu, Baki Davrak, Bülent Alkış, Burç Kümbetlioğlu ile birlikte oynadı.

2014 yılında başrollerde Timuçin Esen, Sinem Kobal, Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı "Gönül İşleri" adlı dizide saadet karakterini canlandırdı.

26 Eylül 2015 tarihinde çocukluğunda yaşadığı yer olan Almanya, Gottmadingen kasabasında Can Öz ile evlendi.

Ödülleri :

2011 - 16. Sadri Alışık Ödülleri , Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

2012 - Ahi Evran Üniversitesi, Yılın En Başarılı Genç Kadın Oyuncusu

Filmleri :

1997 - Böyle mi Olacaktı?

2001-2004 - Yarım Elma

2005 - Şöhret

2005 - Körfez Ateşi

2006 - Beş Vakit

2006 - The Net 2.0

2007 - Sis ve Gece

2007 - Hırçın Kız

2007-2009 - Asi

2010 - Ses

2010 - Kalp Ağrısı

2011 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl

2014 - Kırımlı (sinema)

2014 - 2015 - Gönül İşleri (Saadet) (Tv dizisi)