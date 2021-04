Selma Gürbüz kimdir, neden öldü? Selma Gürbüz'ün eserleri nelerdir?

Sanatçı Selma Gürbüz İstanbul Modern'de sergi çalışmalarını sürdürürken 61 yaşında hayatını kaybetti. Peki Selma Gürbüz kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Selma Gürbüz'ün eserleri nelerdir?

SELMA GÜRBÜZ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

1960 İstanbul doğumlu olan Selma Gürbüz, sanat alanındaki eğitimine 1980'de İngiltere'deki Exeter College of Art Design'da başladı. 1984'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü tamamlayan Gürbüz'ün yapıtları Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona olmak üzere üzere, Japonya'nın farklılaştırmada sergiye girdi.

Bir çok esere imza atan Gürbüz 23 Nisan 2021 tarihinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini duyuran İstanbul Modern'i sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sanatçı Selma Gürbüz'ü zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kırk yıla yaklaşan kariyerinde zamandan ve mekândan bağımsız, masallar ve mitlerle örülü yapıtlar ortaya koyan sanatçıyı, 'Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer' sergisi devam ederken kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz.

Serginin açılışında yaptığı konuşmada 'Benim için her sergi bir hesaplaşmadır' diyen Gürbüz'ü, kendi sözleriyle sonsuzluğa uğurluyoruz:

'Yaptıklarımı izleyiciyle paylaşmak, dünyamı korkusuzca önlerine sermek tarif edilemez duygular verir bana ... Her sergi aynı zamanda yeni bir düşünce, yeni bir duygudur benim için. O bazen kendimi tısladı, çünkü kafamın içi hep doludur. Sonu gelmeyen bir doluluk ... Hiçbir sergimin oğlu olmadığını bilirim bu yüzden. Her seferinde yeni bir arayışla, yeni bir yutkunmayla, yeni bir sözleme ihtiyacı tıslayan… '"

SELMA GÜRBÜZ'ÜN ESERLERİ NELERDİR?

Sanatçı Selma Gürbüz'üne eserleri Londra'daki British Museum, Paris'teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda sergilenmektedir.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy'un küratörlüğünde üstlendiği oğlu sergisi "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisini 30 Haziran 2021'e kadar görebilmek mümkün.

KİŞİSEL SERGİLERİ

2017 "Karnavalesk" Rampa, İstanbul, Türkiye

2014 "Saydam Hayaller", Rampa, İstanbul, Türkiye.

2013 "Uzun Gece. Uzak Yolculuklar.", Rampa, İstanbul, Türkiye.*

2011 "Kişisel Sergi" - Contemporary İstanbul, Rose İssa Projects, İstanbul, Türkiye.

2011 "Mind's Eye-Akıl Gözü", Lawrieshabibi Galeri, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.*



2011 "Shadows of My Self", Rose Issa Projects ve Leighton House Museum, Londra, İngiltere.

2011 "Kırmızı&Siyah"-"Red&Black", ALANistanbul, İstanbul, Türkiye.

2010 "Arketip", Antrepo no:3, İstanbul, Türkiye.

2009 "Gece Minyatürü", Contemporary İstanbul, Casa Del Arte, İstanbul, Türkiye.

2009 "Davetsiz", kürator; Levent Çalıkoğlu, Akbank Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye.*

2008 "Güneşli Gölgeli III", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.

2008 "Kişisel Sergi", Galerie Maeght, Paris, Fransa.

2007 "Kamiyama Workshop", KAİR(Kamiyama Artist in Residence), Temple Kamiyama, Kamiyama, Japonya.



2007 "Safa", MAC Art Gallery, İstanbul, Türkiye.*

2007 "Sunny Shadows I", Makii Masaru Fine Arts, Tokyo, Japonya.

2007 "Güneşli Gölgeli II", Galeri Apel, Contemporary İstanbul, İstanbul, Türkiye.

2006 "Go East-Three Contemporary Artists", Selma Gürbüz (Türkiye), Marco Del Re (İtalya), Aki Kuroda (Japonya), Galerie Maeght, Pekin TSI1 Çağdaş Sanat Merkezi, Pekin, Çin.

2006 "Feline II", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.*

2006 "Feline I", Galerie Maeght, Paris, Fransa.*

2006 "Artist Residence Solo Show", Tokyo, Japonya.

2005 "Hayale Dalış", Galeri Nev, Ankara, Türkiye.

2004 "Cin ile Peri", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.*

2000 "Yünname", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.*



1999 "Tüylü Masallar", Fransız Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye.*

1999 "Karaname", Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.*

1998 "Zodiak'la Hayale Dalış", TEM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye.

1997 "Mundus Elementaris",gezici sergi: Alliances Françaises de Buenos Aires, Mendoza, Cordoba, Bahia Blanca, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata; Güney Amerika.

1996 "Kişisel Sergi", Gallery BB, Houston, Texas, Amerika Birleşik Devletleri.

1996 "Resim-Desen Sergisi", Derimod Sanat Merkezi, İstanbul, Türkiye.



1996 "Kişisel Sergi", Houston Konsolosu Bülent Akın nezaretinde, Jean-Louis Breux, Contemporray Art, Corwell, Houston, Amerika Birleşik Devletleri.

1996 "Magie Grise", Galerie Stepanska, Fransız Enstitüsü, Prag, Çek Cumhuriyeti.*

1995 "Londres Revisité",Gezici Sergi: Espace Mira Phalaina, Baillargues, Montreuil, Fransa; Fransız Kültür Merkezi, Londra, İngiltere.*

1995 "Otomatik Oyunlar", Kwangju Bienali, Kore.



1994 "La Mille et Troisième Nuit", Galerie Thorigny, Paris, Fransa.*

1994 "Binüçgece", TEM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye.

1993 "On Bentli Bir Şiir", TEM Sanat Galerisi, Alay Köskü, İstanbul, Türkiye.

1993 "Les Trapézistes de l'Infini", Aldebaran-Espace Vigneron, Baillargues , Montpellier, Fransa.

1992 "Jeux de Mains", Galerie Thorigny, Paris, Fransa.*

1992 "Meleklerin Cinsiyeti", TEM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye.*

1991 "Kişisel Sergi", Espace Merle-Portalès, St Germain en Laye, Paris, Fransa.

1991 "Meleklerin Düşü", Galeri Nev, Ankara, Türkiye.

1991 "Le Café de ma Favorite II", Bibliothèque Municipale, Yerres, Fransa.



1990 "Le Café de ma Favorite", Galerie Lacourière-Frélaut, Paris, Fransa.

1990 "Kişisel Sergi", Mask Sanat Galerisi, İzmir, Türkiye.

1989 "Resim Heykel Sergisi", Galeri BM, İstanbul, Türkiye.

1988 "Gölge Hüsnühatları", Galeri BM, İstanbul, Türkiye.*

1988 "Kişisel Sergi", Urart Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye.

1986 "Kişisel Sergi", Urart Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye.

ORTAK SERGİLER

2006 "Go East-Three Contemporary Artists", Selma Gürbüz (Türkiye), Marco Del re (İtalya), Aki Kurada (Japonya), Galerie Maeght, Pekin TSI1 Çağdaş Sanat merkezi, Pekin, Çin.

2004 "Daha Fazla Rüzgar! Türkiye'den Dört Çağdaş Sanatçı", Yokohama Portside Galeri, Yokohama, Japonya.

2003 "Cara a Cara-Baş Başa", gezici sergi: Selma Gürbüz ve Marco Del Re, Galeri Maeght, Barselona, İspanya; Paris, Fransa.*

2002 "Başbaşa", Selma Gürbüz ve Marco Del Re, Garanti Galeri, Galeri Apel, İstanbul, Türkiye.*