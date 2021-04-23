Sanatçı Selma Gürbüz İstanbul Modern'de sergi çalışmalarını sürdürürken 61 yaşında hayatını kaybetti. Peki Selma Gürbüz kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Selma Gürbüz'ün eserleri nelerdir?

SELMA GÜRBÜZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

1960 İstanbul doğumlu olan Selma Gürbüz, sanat alanındaki eğitimine 1980'de İngiltere'deki Exeter College of Art Design'da başladı. 1984'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü tamamlayan Gürbüz'ün yapıtları Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona olmak üzere üzere, Japonya'nın farklılaştırmada sergiye girdi.

Bir çok esere imza atan Gürbüz 23 Nisan 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini duyuran İstanbul Modern'i sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sanatçı Selma Gürbüz'ü zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kırk yıla yaklaşan kariyerinde zamandan ve mekândan bağımsız, masallar ve mitlerle örülü yapıtlar ortaya koyan sanatçıyı, 'Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer' sergisi devam ederken kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz.

Serginin açılışında yaptığı konuşmada 'Benim için her sergi bir hesaplaşmadır' diyen Gürbüz'ü, kendi sözleriyle sonsuzluğa uğurluyoruz:

'Yaptıklarımı izleyiciyle paylaşmak, dünyamı korkusuzca önlerine sermek tarif edilemez duygular verir bana ... Her sergi aynı zamanda yeni bir düşünce, yeni bir duygudur benim için. O bazen kendimi tısladı, çünkü kafamın içi hep doludur. Sonu gelmeyen bir doluluk ... Hiçbir sergimin oğlu olmadığını bilirim bu yüzden. Her seferinde yeni bir arayışla, yeni bir yutkunmayla, yeni bir sözleme ihtiyacı tıslayan… '"

SELMA GÜRBÜZ'ÜN ESERLERİ NELERDİR?

Sanatçı Selma Gürbüz'üne eserleri Londra'daki British Museum, Paris'teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda sergilenmektedir.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy'un küratörlüğünde üstlendiği oğlu sergisi "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisini 30 Haziran 2021'e kadar görebilmek mümkün.

*Ay Işığında Güzeller, 2008, Davetsiz.

*Kedili Doğa, 2008, Davetsiz.

*Cennet III, 2010, Shadows of Myself.

*Gece Servisi, 2010, Arketip.

*The Night, 2005, Shadows of Myself.

*Network, 2010, Arketip.

*Cennet II, 2010, Shadows of Myself.

*Karınca Duası, 2010, Arketip.