Selma Gürkan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

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SELMA GÜRKAN KİMDİR? Doğum tarihi : -

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Selma Gürkan doğum yeri : SELMA GÜRKAN BİYOGRAFİSİ Emek Partisi - EMEP Genel Başkanı

Yasadışı TDKP örgütünün yasal alandaki uzantısı olarak 1996'da Emek Partisi adıyla kurulmuş, 14 Şubat 1997 tarihinde kapatılmasından sonra Emeğin Partisi adını almıştır. Parti yöneticileri davayı AİHM'e götürmüştür. Mahkeme kazanılmış ve Emeğin Partisi, 27 Kasım 2005 tarihli kongresinde Emek Partisi adını tekrar almıştır. Etiketler : kimdir, Selma Gürkan



