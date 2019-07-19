Selma Lagerlöf Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SELMA LAGERLÖF KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Kasım.1858 Ölüm tarihi : 16.Mart.1940

Selma Lagerlöf kaç yaşında öldü : 82

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Yazar

Selma Lagerlöf doğum yeri : Mårbacka, Värmland, İsveç

Ölüm yeri : Mårbacka, Värmland, İsveç

SELMA LAGERLÖF BİYOGRAFİSİ

1909 yılında Edebiyat Ödülü'nü alan ilk kadın yazardır. Türkiye'de Uçan Kaz adıyla yayınlanan kitabın yazarıdır.

Selma Lagerlöf, 20 Kasım 1858 tarihinde İsveç, Värmland, Mårbacka adlı bir çiflikte Louise Lagerlöf, Erik Gustaf Lagerlöf çiftinin kızı olarak doğmuştur. Asıl adı Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf’dür. Babası bir subay idi. Gerda, Johan, Anna, Daniel, Johanna Maria adlarında 5 kardeşi vardı. Çocukluğunda üç buçuk yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden bir müddet sakat kaldı. Evde özel eğitim gördü. Şiir yazmaya başladı. 1882 yılında Stockholm'de öğretmen okuluna girdi. 1885 yılında babasının öldüğü yıl Landskrona'da öğretmenlik mesleğine başladı.

1890 yılında bir derginin düzenlediği öykü yarışmasına katıldı. Bir romanın başlangıcı olarak yazdığı beş bölümü gönderir yarışmaya. Birinci olur. Bu roman “Gösta Berlings Saga” adındaki romanıdır. 1891 yılında Landskrona'da öğretmenlik yaparken “Gösta Berlings Saga” adlı iki ciltlik ilk kitabını yazdı.

1894 yılında yazdığı “Osynliga länkar” (Görünmez Bağlar) adlı hikaye kitabını yayınladı. Bunun üzerine İsveç Kralı ile Eğitim Bakanlığı kendisine para yardımında bulundular. Lagerlöf öğretmenliği bıraktı.

1895 yılında verilen bu burs sayesinde öğretmenliği bıraktı. Yurtdışı gezilerine katıldı ve kendini tamamen yazmaya verdi. 1895 - 1896 yıllarında İtalya'da, 1899 - 1900 yıllarında Mısır ve Filistin'de, 1901 - 1906 yıllarında Belçika, Almanya ve İsviçre'de bulundu. Mısır ve Filistin'de geçirdiği kışın etkisiyle yazdığı “Jerusalem” (Kudüs) adlı iki ciltlik romanı ona İsveç'in en önde gelen romancısı niteliğini sağladı.

İsveç, Uppsala Üniversitesi tarafından 1907 yılında fahri doktor ünvanı verildi. 1907'den itibaren ise serbest yazar olarak İsveç'in orta-güney kuşağında yer alan bir şehir olan Falun'da yaşamaya başladı.

Selma Lagerlöf, çağdaş öykü yazarlarının en yeteneklilerinden biri sayılır. Köyünde dinlediği masallarla daha başka köylülerden işittiği hikayeleri bir yere yaza yaza, bunları ilerideki romanlarının ham maddeleri haline getirdi.

1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. 1914 yılında İsveç Akademisi’ne üye seçildi.

Selma Lagerlöf, 16 Mart 1940 tarihinde İsveç, Värmland, Mårbacka’da 82 yaşında ölmüştür.

Selma Lagerlöf’ün en iyi eseri olan Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (Nils Holgersson'un yabankazlarıyla maceraları) adlı kitabından yola çıkarak hazırlanan çizgi film dizisi, Türkiye'de Uçan Kaz adıyla gösterilmiştir.



Kitapları :

1891 - Gösta Berlings Saga

1894 - Osynliga länkar (Görünmez Bağlar)

1897 - Antikrists mirakler (Deccal'in Mucizeleri)

1899 - En herrgårdssägen (Malikane öyküleri)

1899 - Kunganilla Kıraliçeleri

1899 - Balıkçının Yüzüğü

1901-02 - Jerusalem (Kudüs)

1902 - Bir Masal Üstüne Masal

1904 - Herr Arnes penningar (Bay Arnes'inHazinesi)

1904 - Kristuslegender

1906-07 - Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (Nils Holgersson'un yabankazlarıyla maceraları)

1911 - Liljecronas hem (Lilekrona’daki Ev)

1912 - Körkarlen

1914 - Kejsarn av Portugallien (Portekiz Kralı)

1915 - Troll och Människor

1922 – Marbacka

1925 - Löwensköldska ringen

1927 - Carlotte Löwensköld

1928 - Anna Svärd

1930 - Ett Barns Memoarer (Bir Çocuğun Anıları)

1932 - Dagbök för Selma Lagerlöf (Selma Lagerlöf'ün Günlüğü

1933 - Sonbahar

1938 - Noel Hikayeleri

- The Silver Mine

- Zacharias Topelius