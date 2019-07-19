Selman Ada Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELMAN ADA KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Şubat.1953

Selman Ada kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Besteci, Piyanist

Selman Ada doğum yeri : Ceyhan, Adana

SELMAN ADA BİYOGRAFİSİ

Besteci, orkestra şefi ve piyanist

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne 24 Temmuz 2014 tarihinde Genel Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevine atanmıştır.

İlk eserleri İstanbul Radyosu’nda 1960 yılında yayınlanmaya başladığında 7 yaşında idi. Selman Ada aynı zamanda bütün eserleri toplu olarak basılan ilk Türk bestecisidir.

Selman Ada, 24 Şubat 1953 tarihinde Adana, Ceyhan’da doğmuştur. 1965 yılında "Harika Çocuk Yasası" kapsamında ailesiyle birlikte Paris Ulusal Yüksek Konservatuvarı'na gönderildi. 1965’te 12 yaşındayken yazdığı “Solfej Metodu” ile Fransa’nın müzik eğitimi tarihine geçti. 1971 yılında bu okuldan mezun oldu.

1973 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde asistan olarak göreve başladı. 1973 yılında 20 yaşındayken İstanbul Opera Orkestrasını yöneterek; “dünyanın en genç opera orkestra şefi” ünvanını almıştır. 1979 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Genel Müzik Direktörü olarak çalıştı.

1980'de Paris'e giderek "Ecole Normale Superieure de Musique"'te opera korrepetitörlüğü ve orkestra yönetimi bölümünü kurdu. 1987 yılında İstanbul’a döndü ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde Orkestra şefliği görevine başladı.



Kısa bir süre İzmir Operası ve sonrasında 2002 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde genel müzik direktörü olarak çalıştı.

15 Ekim 2011 tarihinde, Samsun'da İlkadım Sanat Merkezi'ni kurdu. Yedi yaşından beri beste yapmakta olan Selman ada, orkestra şefi, besteci ve piyanist olarak Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde binden fazla temsil, konser ve resital verdi.

Selman Ada, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne 24 Temmuz 2014 tarihinde Genel Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevine atanmıştır.

Selman Ada evlidir. Bir çocuğu vardır.

Operalar:

1990 - Ali Baba ve 40 Haramiler - Opera 2 perde

2002 - Aşk-ı Memnu - Opera 2 perde

Piyano Eserleri :

1960 - "Piyano İçin Kırk Haramiler"

1964 - "Piyano İçin Köçekçe"

1965 - "Piyano İçin 5 Parça" ( Strube Verlag München-Berlin)

1967 - "Köye Doğru" (Piyano İçin Süit, Strube Verlag München-Berlin)

1973 - “Nişabur” Piyano İçin Tek Bölümlü Sonat ( Strube Verlag München-Berlin)

1980–1991 - "12 Amodal Prelüd" (Apostrofik Stroflar, Piyano İçin (, Strube Verlag München-Berlin)

1994 - “Asimagies” (Sihr-i Şark) Piyano İçin 20 Parça, Strube Verlag München-Berlin)

1998 - “5 Etüd” Piyano İçin ( Strube Verlag München-Berlin)

1998 - “Rhapsodie” (Nihavend Longa, Piyano İçin, Strube Verlag München-Berlin)

2000 - “Jeux de piano” (Piyano Oyunları, Gençler İçin 24 Parça, Strube Verlag München-Berlin)

2003 - “Deutsche Volksliederbuch für Klavier” ( Strube Verlag München-Berlin)

2004 - “Three Instantaneous” piyano için (Strube Verlag München-Berlin)

2004 - “Mini Piano” Piyano İçin Küçük Parçalar (Strube Verlag München-Berlin)