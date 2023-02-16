Selman Ciftkanatli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selman Ciftkanatli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selman Ciftkanatli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selman Ciftkanatli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selman Ciftkanatli 10 Ocak 2003 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selman Çiftkanatlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selman Ciftkanatli Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selman Ciftkanatli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 26 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Selman Ciftkanatli'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Selman Ciftkanatli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selman Ciftkanatli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Selman Ciftkanatli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selman Ciftkanatli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Aralık 2019 yılında Eskişehirspor

Selman Ciftkanatli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selman Ciftkanatli şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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