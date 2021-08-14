Sosyal medyada futbol kulüpleri ve futbol camiasındaki önemli isimler tarafından hakkında paylaşımlar yapılmaya başlanan Selman Çiftkanatlı merak konusu haline geldi. İnsanlar internette Selman Çiftkanatlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Selman Çiftkanatlı'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SELMAN ÇİFTKANATLI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

10 Ocak 2003 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Selman Çiftkanatlı, Eskişehir altyapısında futbol oynamaya başlamıştır. 2019 yılında A takıma yükselmeyi başaran 18 yaşındaki genç futbolcu, sol bek mevkiinde görev almaktadır. Çiftkanatlı'nın şu andaki piyasa değeri 50 bin Euro civarındadır.

SELMAN ÇİFTKANATLI'YA NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eskişehirspor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki genç futbolcu bir trafik kazası geçirdi. Bu kazada Selman Çiftkanatlı'nın yanında bulunan Nazar Gülhan hayatını kaybetti.

Çiftkanatlı'nın yoğun bakımda olduğu ifade edilirken hayati tehlikesinin olmadığı dile getirildi. Eskişehirspor Kulübü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Futbolcumuz Selman Çiftkanatlı bugün arkadaşı Nazar Gülhan ile birlikte trafik kazası geçirmiştir. Nazar Gülhan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Nazar Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, Selman Çiftkanatlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."