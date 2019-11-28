“Selmân Farisi ve Amorium” panelle anlatıldı

Emirdağ ilçesinde, Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde "Selmân-ı Farisi ve Amorium" konulu paneli düzenlendi.

Aşk Kültür ve Sanat Günleri kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Eskişehir Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki panele İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Davulga Belediye Başkanı Ergün Erdik, Emirdağ Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yıldız ve davetliler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, "Selmân-ı Farisi büyük bir değerimiz O Peygamberimizin "ailemdendir" dediği büyük bir sahabe. Öncekiler ve sonrakilerin ilmine vakıf seçkin bir insan. Bir rivayete göre dört buçuk yıl hakkı arama ve doğru dini bulma yolunda Emirdağ ilçemizde yaşamıştır. Bir ürünü pazarlamak için hikayesi olmalıdır. Emirdağ ilçemizdeki Amorium'u Selmân -ı Farisi hazretleri ile "İnanç turizminin merkezi" haline getirerek "inanç rotasına" katmak istiyoruz. Çünkü Emirdağ'ın inanç turizmi açısından gerçek bir hikayesi var. İşte Emirdağ Amorium (Ammuriye)'nin gerçek bir hikayesi büyük Sahabe Selmân -ı Farisi hazretleridir. Bu son derece önemli. Biz hem bu açıdan bakıyor. Hem de inancımız açısından sahabeleri yıldızlar gibi görüyor, önemsiyor ve takip ediyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenmiş olan, panel sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA