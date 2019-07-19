Selmi Andak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SELMİ ANDAK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1921 Ölüm tarihi : 15.Temmuz.2010

Selmi Andak kaç yaşında öldü : 89

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Meslek : Besteci, Müzisyen

Selmi Andak doğum yeri : İzmir

Ölüm yeri : İstanbul

SELMİ ANDAK BİYOGRAFİSİ

Selmi Andak, 1921 yılında İzmir’de doğmuştur. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte İstanbul Belediye Konservatuvarında müzik eğitimi gördü ardından Paris’e giderek “École Normale de Musique”de kompozisyon (beste) bölümünde ihtisas yaptı. Ailesinin tek evladı olan Selmi Andak, Uzun bir zaman Fransa'da yaşamıştır.

Yaptığı bestelerin yanı sıra, uzun yıllar gazetecilik mesleğinde sanat ve müzik eleştirmeni olarak görev yaptı.

Yaklaşık 800 bestesi bulunan Selmi Andak, Zeki Müren “Kandil” şarkısı, Sezen Aksu'nun söylediği "Ben Her Bahar Aşık Olurum", Neco "O Şarkıyı Henüz Yazmadım", Yeliz Eker "Hayalimdeki Adam", Zerrin Özer "Unutamadığım", Asu Maralman "Bal" gibi ismli şarkılarına imza attı. Türk pop müziği dünyasında Onno Tunç’tan Nükhet Duru’ya, Semiha Yankı’dan Nilüfer’e Ajda Pekkan’dan MFÖ’ye pek çok sanatçı onun bestelerini seslendirdi. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Erol Evgin, Neco, Nil Burak, Nükhet Duru gibi sanatçıların popüler şarkılarının arkasında onun da ismi vardır.



Selmi Andak’a 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Selmi Andak’ın çalışmaları arasında “Uyuyan Güzel” müzikali, Müşfik Kenter’in oynadığı ünlü tek kişilik oyun “Bir Garip Orhan Veli”nin, Haldun Taner’in “Bu Şehr-i İstanbul ki” oyununun, Mehmet Ali Birand’ın “Galatasaray Belgeseli”nin Kültür Bakanlığı’nın hazırlattığı “İpek Yolu” belgeselinin müzikleri de bulunuyor.

Basın Şeref Kartı sahibi olan Selmi Andak Türkiye’yi uluslararası müzik yarışmalarında birçok defa hem besteci,hem de jüri üyesi olarak temsil etti.

Aralarında 1968 yılında Atina’da “Apollonia”, 1969 ve 1970 yılında Bulgaristan’da “Altın Orfe”, 1977 yılında İsrail Tel-Aviv’de Bahar Festivali, 1983 yılında Şili’de Vina Del Mar, 1984 yılında Amerika’da Los Angeles Dünya Şarkı Festivali gibi yarışmalarda üçüncülük ve dördüncülük ödülleri ve 1985 yılında İtalya’da Medifest yarışmasında ilk kez Türkiye’ye “Pop Müzik” alanında birincilik ödülü de bulunan besteci, 1990 yılında Altın Orfe’de Balkan Ödülü aldı. 1989 yılında Amerika’da Nashville’de yapılan IMOF89 (Dünya Yarışmaları Büyük Ödülleri) etkinliğinde Türkiye’yi jüri olarak ve “Güneş Bir Kere Doğdu” bestesiyle temsil etti. Selmi Andak 1975 yılından itibaren TRT Eurovision finallerine de katıldı.

Selmi Andak, 1955 yılında Nermin Andak ile evlendi. Gülen Andak adında balerin bir kızı vardır.

Selmi Andak, 15 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul’da 89 yaşında ölmüştür.