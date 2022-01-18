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Selmi isminin anlamı nedir, Selmi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Selmi isminin anlamı; Barışla ilgili, barışçıl olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Selmi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Selmi isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Selmi isminin anlamı nedir, Selmi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Selmi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Selmi ismi ne demek, Selmi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Selmi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Selmi İsminin anlamı nedir? TDK Selmi anlamı:

Selmi ismi Türk dil kurumunda  Barışla ilgili, barışçıl olarak tanımlanmaktadır.

Selmi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Selmi ismi kuranda geçmektedir.

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Selmi isminin kökeni:

Selmi ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık  olarak 149 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Selmi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Selmi isminin rengi:

Fildişi

Selmi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Selmi isminin Harf Analizi Nedir ?

Selmi ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Selmi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Selmi ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

L : 15

M : 16

İ : 12

= 71 Selmi İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Selmi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Selmi ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Selmi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   E: 5   L: 3   M: 4   İ: 9 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Selmi isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

anlamı nedir? Barışla ilgili, barışçıl

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