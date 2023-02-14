Selmin Hodza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selmin Hodza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selmin Hodza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selmin Hodza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selmin Hodza 24 Mayıs 2003 tarihinde Uster şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Selmin Hodža şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selmin Hodza Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Selmin Hodza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Selmin Hodza'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Selmin Hodza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Selmin Hodza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Selmin Hodza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selmin Hodza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U16

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Zürich U21

14 Eylül 2022 yılında FC Zürich

Selmin Hodza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selmin Hodza şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selmin Hodza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Uster, FC Zürich

İsviçre U20 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.